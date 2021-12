Primul an când se admite o contestație la Selecția Națională Eurovision. Detalii incredibile

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022.

Cine participă la Selecția Națională

Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu, jurații ediției din acest an, au decis ca următoarele piese să intre în Selecţia Naţională. Pe listă apar Carmen Trandafir, Dan Helciug, Rona Hartner sunt printre cei cawre vor participa la selecția națională a Eurovision Song Contest 2022.

Detalii incredibile despre Selecția Națională Eurovision

CANCAN a aflat, chiar în ajun de Crăciun, detalii incredibile despre comisia selecția națională a Eurovision Song Contest 2022. Astfel, se pare că s-a despus o contestație, iar comisia Eurovision s-a întrunit într-o ședință de urgență, desfășurată pe platforma Zoom, care a durat mai mult de două ore.

Președintele comisiei, compozitorul Cristian Faur, a luat foarte în serios toata actiunea, fara sa tina cont ca toti membrii erau in pline pregatiri pentru Sarbatori, si a dorit sa asculte pentru comparatie, primele cinci piese si ultimele cinci piese din clasament.

Contactata de CANCAN, managerul de proiect din acest an, Iuliana Marciuc, a explicat: ”În decizia admiterii sau respingerii contestațiilor a contat unicitatea pieselor, prestatia a capella trimisă la înscriere și potentialul de show. Da, am petrecut Crăciunul cu Eurovision, dar a meritat. Am observat că decizia a fost foarte bine primitaăde comunitatea fanilor”.

Potrivir regulamentului Eurovision, publicul larg va putea asculta toate piesele interpretate live la începutul lunii februarie, când vor fi postate pe canalul Youtube al TVR pentru a putea fi jurizare atât de specialiști, cât și de public.