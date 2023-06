Primul gest al familiei lui Theo Rose după ce artista a născut. Nașa copilului a reacționat imediat

Theo Rose a născut un băiețel perfect sănătos! Artista a așteptat cu nerăbdare acest moment și iată că astăzi, 14 iunie, și-a ținut pentru prima dată fiul în brațe. Sasha Ioan Dumitru a venit pe lume printr-o operație de cezariană la o clinică privată din Capitală. Cântăreața le-a transmis fanilor săi un mesaj scurt prin care i-a anunțat că este bine și că va reveni cu detalii după ce o să se refacă. Sora vedetei, dar și nașa copilului său, a publicat de asemenea un mesaj emoționant în mediul online.

Toată familia lui Theo Rose este în culmea fericirii. Cuplul a fost surprins de CANCAN.RO la intrarea în clinica în care vedeta a născut. Imaginile cu cei doi pot fi vizualizate AICI. Nașterea a decurs conform planurilor, iar în doar câteva ore, vedeta a anunțat că își ține fiul în brațe: „E aici! Îl țin în brațe! E superb! Mulțumesc tuturor pentru grijă! Mă refac puțin și vă povestesc. Doamne ajută!”.

CITEȘTE ȘI: LIA BUGNAR, REACȚIE SURPRINZĂTOARE DUPĂ CE THEO ROSE A DEVENIT MĂMICĂ: „EL TREBUIE PROTEJAT”

Sora vedetei i-a fost alături pe toată perioada sarcinii, dar mai ales în această zi importantă. Cu doar câteva minute în urmă, mătușa lui Sasha a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în care a transmis cât de mult se bucură pentru că nepotul ei a venit pe lume.

„Doamne, mulțumim pentru Sasha Ioan, minunea de băiețel iubit, bobocul trandafirului nostru. Sasha, bine ai venit să ne faci lumea mai frumoasă! Ne-ai cucerit instant, ne-ai pus pe obraji lacrimi de fericire!”, a scris Raluca Diaconu pe Instagram.

Horia Brenciu, detalii despre fiul lui Theo Rose

Cei doi părinți sunt extrem de fericiți, mai ales că băiețelul lor este perfect sănătos. Sasha a avut o greutate de 3,800 de grame și 54 de centimetri la naștere, detalii dezvăluite chiar de Horia Brenciu, pe pagina personală de Facebook. Mai mult, pe lângă aceste informații, celebrul artist i-a felicitat pe proaspeții părinți, Theo Rose și Anghel Damian.

„A venit pe lume Sasha!!! 54 cm, 3800 g! Theo Rose, să fie într-un ceas minunat!!!! Felicitări, tatii Anghel! Bravo, copii!”, a scris Horia Brenciu, pe pagina personală de Facebook.

Ce semnifică numele ales de Theo Rose și Anghel Damian pentru fiul lor

Celebra artistă și regizorul serialului Clanul au ales două prenume pentru micuțul nou-născut: Sasha și Ioan. Primul prenume provine din grecescul Alexandros, care înseamnă „protector al bărbaților sau al oamenilor”.

Ioan este un derivat de la Ion, din ebraică, și înseamnă „Dumnezeu a avut milă”. Numele este unul dintre cele mai frecvent întâlnite la popoarele creștine și amintește de dragostea eternă a Mântuitorului pentru oameni.

„Mi se pare un aspect important, având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume, pe care el o să le poarte în spate tot restul vieții. Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta. Inițial noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec am mers pe la tot felul de terapii, și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu voi fi mamă de fete. Pentru că eu am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și am nevoie de niște prezențe feminine care să-mi înmoaie sufletul și energia. Mă rog, niște chestii d-astea. După care doamna doctor, pe la vreo 10 săptămâni de sarcină, și-a dat seama de sexul bebelușului și a încercat să ne facă o glumă tocmai ca gender reveal-ul să aibă mai mult farmec.

Așa că ne-a spus că o să fie fetiță. Doamna doctor a avut o reacție în fața monitorului, uitându-se, analizându-ne copilul, și noi am presupus că e clar ce se întâmplă și evident o să avem băiat. Atunci doamna doctor, pentru că știa că vrem să facem petrecerea aia de gender reveal a încercat să disimuleze și a zis: ‘Sunt mai mari șanse să fie fetiță’. Și în toată zăpăceala aia o crezi pe cuvânt. În ziua petrecerii, deși eram aproape siguri că vom avea fetiță, eu speram în sufletul meu că vom avea un băiat, pentru că mă blocasem pe numele Sasha. Pur și simplu mi-a venit în minte numele ăsta, nu l-am ales și mă blocasem. Deși există și fete pe care le cheamă Sasha, nu mi-am imaginat niciodată că voi avea o fetiță pe care să o cheme așa, mă blocasem la un băiețel cu ochii verzi”, a povestit Theo Rose despre alegerea numelui.