Primul loc din lume în care toți locuitorii au fost vaccinați: „Suntem mai mult decât gata să primim turiștii din întreaga lume”

Insula grecească Kastellorizo a anunțat că toate persoanele care locuiesc acolo au fost vaccinate, iar primarul susține că insula este gata să primească turiști, oferind condiții cât mai sigure.

Insula Kastellorizo este situată la granița estică a Europei, la Marea Egee. Guvernul elen a luat decizia strategică de a imuniza prioritar locuitorii insulelor cu mai puțin de 1.000 de locuitori. Insula are doar 350 de lecuitori, iar cu toții au fost vaccinați. (CITEȘTE ȘI: O NOUĂ TRANȘĂ DE VACCIN PFIZER/BIONTECH A AJUNS ÎN ROMÂNIA! CÂTE DOZE AU FOST LIVRATE)

„Nimeni nu are virusul! Am vaccinat 350 de persoane. Medicii, profesorii și garda de coastă, lucrătorii de pe șantierele de construcții, toți cetățenii noștri sunt în siguranță. Următorul pas: am cerut celor responsabili să ne permită să deschidem tavernele și cafenelele. Nu avem mulți vizitatori în acest moment, dar, dacă experții ar permite această deschidere, ar fi minunat”, a declarat primarul.

„Suntem gata să primim turiști”

Insula Kastellorizo are o suprafață totală de 9,2 km pătrați și este situată la doar 2 km de coasta turcă. Este „legată” de Rodos cu feribotul și este deservită de Aeroportul Kastellorizo, iar potivit primarului este un mic paradis de pe litoral. (VEZI ȘI: ROMÂNIA ÎȘI MENȚINE PROMISIUNEA! 21.600 DE DOZE DE VACCIN ANTI-COVID AU FOST TRIMISE ÎN REPUBLICA MOLDOVA)

„Suntem mai mult decât gata să primim turiștii din întreaga lume. Bineînțeles, de îndată ce călătoriile vor fi permise din nou. Sperăm să avem măcar jumătate din numărul de turisți din 2019. Atunci au fost aici în jur de 50.000 de oaspeți

„Suntem pe punctul de a ne atinge obiectivul și de a câștiga lupta pentru sănătate”, a mai spus primarul.