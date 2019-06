Prin ce dramă a trecut o femeie, după ce și-a mărit buzele: ”Aș fi putut să îmi pierd vederea”

Lindsay Collins, în vârstă de 38 de ani, de origine irlandeză, a povestit drama prin care a trecut în momentul în care a decis să își injecteze acid hialuronic în buze.

Lindsay Collins era nemulțumită de aspectul buzelor sale și a decis să facă ceva în privința asta. Femeiea, în vârstă de 38 de ani, a trecut pragul unui medic specialist pentru a-și mări buzele. Rezultatul însă a fost unul… dezastruos.

Una dintre amicele femeii i-a recomndat un medic specialist pentru a face schimbarea majoră. Însă, în urma procedurii efectuate, Lindsay Collins s-a ales cu vânătăi și umflături. Medicul i-a atins un vas de sânge, iar femeia putea să orbească.

”Am patru copii minunați. Nici nu vreau să mă gândesc că aș fi putut să îmi pierd vederea și să nu-i mai văd căsătorindu-se, absolvind…”, a spus Lindsay Collins.

În ciuda faptului că Lindsay se simțea rău și era umflată, medicul care a făcut procedura i-a spus să ia antibiotice și să stea calmă. Tratamentul însă nu a avut niciun efect, iar apoi Lindsay a descoperit că medicul care i-a făcut procedura nu era calificat. În momentul de față, femeia de 38 de ani, a dat în judecată presupusl specialist care i-a făcut injencția cu acid hialuronic.

”Îmi puteam pierde buza. Am fost incredibil de norocoasă! În urma procedurii, m-am tot întrebat:„ De ce am facut-o?”. Dar, am realizat că nu e vina mea, ci a acelora care fac astfel de injecții fară să fie calificați”, a mai spus femeia.