Prin ce moment stânjenitor a trecut Dani Oţil la cumpărături. Gabriela Prisăcariu l-a luat la rost!

Dani Oțil şi-a obişnuit fanii cu povestirile amuzante desprinse din viaţa sa. Recent acesta a vorbit despre o întâmplare stânjenitoare pe care a trăit-o la cumpărături. Momentul a stârnit hohote de râs în platoul emisiunii, dar cu siguranţă şi în faţa micilor ecrane. Iată ce i s-a întâmplat vedetei de la Antena 1.

Dani Oţil este extrem de apreciat de publicului său care îi urmăreşte activitatea încă din 2008. Acesta a reuşit să îi cucerească pe telespectatori cu umorul său, dar şi cu faptul că nu ezită să spună lucrurilor pe nume de fiecare dată când are ocazia.

În ultima ediție a matinalului, Dani Oțil a povestit prin ce moment stânjenitor a trecut la cumpărături. Acesta a mers să cumpere câteva lucruri necesare pentru casă, însă în momentul în care a ajuns la magazin a realizat că nu are o monedă de 50 de bani pentru a lua un cărucior.

Pentru că nu a putut lua căruciorul, acesta a întârziat mai mult decât îşi imagina. Din acest motiv, Dani Oţil spune că a avut o discuţie mai lungă cu soţia sa.

Întâmplarea prezentatorului a fost savurată de toţi cei prezenţi în platou.

„Să vedeți ce-am pățit zilele trecute. Mi-a adus vecina roșii, a zis că sunt naturale, bio, deși aveam roșii în frigider, le-am ales pe alea. Și am zis: „Știi ce ar merge cu roșiile?’. Ar merge d-aia de oaie tare, învechit. Și a zis soția că ar merge și dacă mă duc să iau și pâine. Și a strigat soția: „Dar dacă tot te duci ia și un salam”. Dar a mai zis să iau apă.

Am luat mașina soției, că eu n-am mașină, eu sunt cu scuterul. Am plecat cu mașina, mi-am dat seama că nu pot căra toate lucrurile astea cu mâna, m-am dus să iau un coș, și când să-l iau mi-am dat seama că nu am 50 de bani, a râs de mine cerșetorul de la coș, că el avea 50 de bani, și eu nu aveam. Am început să trag de alea… a râs ăla de mine. Mi-am complicat viața foarte mult de la niște roșii. Dacă aveți roșii nu le faceți cadou, că nu știi cum se ajunge la un divorț”, a declarat Dani Oțil.

Dani Oțil își dorește să își facă o amantă, iar Gabriela Prisăcariu și-a dat acordul

Emisiunea de televiziune pe care o prezintă a devenit locul în care Dani Oțil „se spovedeşte”. Astfel, acesta a mai făcut o dezvăluire neaşteptată. Colegul lui Răzvan Simion a anunțat faptul că își dorește să aibă parte de o a doua femeie în viața lui, tocmai de aceea se gândește serios că este momentul să își facă o amantă.

Prezentatorul TV susține că frumoasa lui soție a fost de acord cu această dorință a sa, numai dacă amanta va fi capabilă să îndeplinească anumite condiții esențiale înainte de a începe relația cu adevărat.

„Gata, vreau să îmi fac si eu amantă, să văd cum e. Oricum e la modă. Am dezlegare de la soție. A zis că dacă are peste 65 de ani și o moștenire considerabilă, am drum liber”, a spus Dani Oțil în emisiunea pe care o prezintă alături de Răzvan Simion.