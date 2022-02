Probleme în dragoste pentru Giani?! Ce crede, de fapt, personajul din Las Fierbinți despre iubire

Giani din Las Fierbinți a dezvăluit ce crede, de fapt despre dragoste. Mesajul a fost postat chiar de Valentine`s Day și i-a făcut pe fani să creadă că personajul de la Pro TV are probleme în iubire.

Personajul cuceritor din Fierbinti nu este deloc un romantic incurabil și chiar este de părere că iubirea a venit „ca o încurcătură”.

Ce crede, de fapt, Giani din Las Fierbinți despre iubire, pe B1tv.ro.

Cum a ajuns Costi Diță să joace în serialul de la Pro TV

Foarte puțini știu că celebrul „Giani” a fost criticat dur în timpul facultății. Profesorii i-au spus că nu are talent și nu este potrivit pentru comedie, însă, bărbatul a devenit faimos datorită rolului său în serialul „Las Fierbinți”.

„Uită-te la discursul meu, nu are cum să nu apară gagiul. Am niște ticuri și am acceptat ideea. Ca să scap de asta, ar trebui să fac un contra rol care nu are nicio legătură cu asta”, a spus celebrul „Giani”.