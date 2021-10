Problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap Ancăi Serea! Ce tratament urmează acum soția lui Adi Sînă

Problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap Ancăi Serea. Vedeta a dezvăluit ce tratament urmează din cauza afecțiunii de care suferă.

Nu de puține ori, Anca Serea a ajuns de urgență la spital din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme. Vedeta se luptă cu o anemie severă de câțiva ani buni. A mărturisit că își mai dorește un copil, însă, momentan acest lucru nu este posibil.

Anca Serea urmează un tratament prescris de medici și speră ca lucrurile să se rezolve și starea ei de sănătate îi va permite, cât de curând, să rămână din nou însărcinată. (CITEȘTE ȘI: ANCA SEREA A RĂMAS, DIN NOU, FĂRĂ PĂRȚI DIN AVEREA MOȘTENITĂ DE LA PRIMUL SOȚ. STATUL ROMÂN, VINOVAT PENTRU EXPROPRIERE)

”Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a declarat Anca Serea pentru Click!

Anca Serea și Adi Sînă au 4 copii împreună

Anca Sera și Adrian Sână au o familie numeroasă și fericită, iar cei șase copii le ocupă majoritatea timpului. Cei doi au împreună patru copii: Noah, Ava și Moise Petru și Leah-Maria.

În trecut, fosta prezentatoare de la Prima TV a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher, însă a rămas văduvă la doar 28 de ani, după ce soţul său a murit de cancer. Din mariajul cu el mai are doi copii, pe David şi pe Sara. Anca Serea a declarat în repetate rânduri că își dorește încă un copil, pentru a fi „Albă ca Zăpada”, cu cei 7 pitici. Însă, nu de puține ori, vedeta a intrat în gura lumii. (VEZI ȘI: ADI SÎNĂ ȘI SOȚIA LUI, VEDETELE EVENIMENTULUI DIN CAPITALĂ! ANCA SEREA ȘI-A ARĂTAT BUSTUL GENEROS PRINTRE ESENȚELE TARI!)

”Am primit nu o dată întrebarea dacă sunt sectantă, pentru că am ales să fiu mamă nu a unui singur copil, ci a șase. Sunt o persoană normală, ca și voi, căreia pur și simplu îi plac copiii și adoră să fie mamă. Dar religia nu este un subiect de discuție. Mi s-a întâmplat în decursul carierei mele să primesc o mulțime de întrebări pe această temă, uneori formulate sub formă de reproșuri sau acuzații. Deși, am ajuns să nu mă mai las afectată de ele, nu neg faptul că mă deranjează că atât de mulți oameni se gândesc la aceste lucruri și sunt atât de interesați de religia mea”, mărturisea Anca Serea.