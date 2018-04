„Procuroru” se ține tare: „Nu mai vreau nimic pentru mine, vreau pentru Dinamo!”

Legenda lui Dinamo, Cornel Dinu a declarat că își dorește ca clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare să ajungă pe mâna unor dinamoviști adevărați și nu a unor indivizi ccare nu au nimic în comun cu istoria alb-roșie și care urmăresc doar interese ascunse.

„Vreau doar ca marea suflare a suporterilor lui Dinamo să preia acest club. Eu nu mai vreau nimic pentru mine, vreau pentru Dinamo. Am fost jucător și căpitan la Dinamo vreo 20 de ani, am fost ministru, am fost antrenor la Dinamo și la echipa națională, conducător la Dinamo. Și eu am fost sceptic în privința acestui subiect, dar am citit hârtiile, am văzut proiectul și am cunoscut oamenii. Nu va fi deloc ușor, dar oamenii sunt de bună credință. Sunt foarte mulți care susțin proiectul, bancheri, oameni de afaceri, fani de pretutindeni. În momentul în care lași bogățiile țării și brandurile și le pui pe tarabă, toți neaveniții, toate năpârcile și păsările prădătoare din Europa vin peste noi. Negoiță și Badea, oameni care au sentimentul de a respecta tradiția și bunul român, sper să nu dea acest brand extraordinar pe mâna unor aventurieri și a unor venetici care vor să câștige un pumn de țechini de pe urma acestor tranzacții”, a declarat Cornel Dinu, într-o intervenție la Digi Sport.

Legenda alb-roșie a spus că va face tot ce depinde de el pentru ca clubul să nu ajungă pe mâna unor distrugători.

„Nu știu dacă cei care sunt la Dinamo și care au fost în ultimii ani cunosc istoria clubului. Dinamo, cea care 70 de ani a adus la început cei mai buni jucători din România. Aveam oameni în fiecare județ care remarcau cei mai buni jucători din țară. Cei care au venit după noi au practicat mai puțin această strategie. La noi, cine vine distruge ce a făcut cel de dinainte, că e mai deștept, ambițios și mai cu moț. Asta e una dintre marile nenorociri. Am vorbit cu un mason adevărat și mi-a zis «Nu știu, Cornele, cine e Thiess. Nu e unul de-ai noștri.Masonii nu se laudă cu așa ceva. Masoneria e o organizație inchisă, de pe vremea Templierilor”, a conchis Cornel Dinu.