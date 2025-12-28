Prognoza meteo azi, 28 decembrie 2025. Zonele din România în care vor fi ninsori slabe

Prognoza meteo azi, 28decembrie 2025.România va traversa o zi tipic de iarnă, cu temperaturi scăzute în toate regiunile și un cer predominant noros. Conform prognozelor meteo disponibile, inclusiv estimărilor AccuWeather, vremea va fi rece, pe alocuri geroasă, cu ninsori slabe în zonele montane și intensificări ale vântului în est și pe litoral.

Prognoza meteo azi, 28 decembrie 2025

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul țării, ziua de mâine aduce temperaturi scăzute, cu maxime ce vor urca greu spre 0–1°C. Cerul va fi mai mult noros, iar în zonele montane sunt posibile fulguieli. Vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig, mai ales dimineața și seara.

Vremea în sud și sud-est

Sudul și sud-estul țării vor avea o vreme rece, dar relativ stabilă. Temperaturile vor oscila între -1 și 4°C, cu cer variabil și perioade scurte de înseninare. În sud-est, mai ales spre litoral, norii vor fi mai prezenți, iar vântul va sufla moderat, aducând o senzație termică mai scăzută.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și sud-vest, vremea se va menține rece, însă mai blândă comparativ cu alte regiuni. Maximele vor ajunge la 3–4°C, iar cerul va fi parțial noros, cu perioade însorite în a doua parte a zilei. Nu sunt așteptate precipitații semnificative.

Estul și nord-estul României

În est și nord-est, temperaturile vor rămâne scăzute, în jurul valorilor de 0–2°C pe timpul zilei. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va accentua senzația de frig. Izolat, pot apărea fulguieli sau ninsori slabe, mai ales dimineața.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona montană, vremea va fi deosebit de rece. Temperaturile vor coborî sub zero grade, iar în Carpați sunt așteptate ninsori slabe și rafale mai puternice de vânt. Pe creste, senzația de frig va fi accentuată, iar condițiile de iarnă vor fi persistente pe tot parcursul zilei.

Vremea pe litoral și în Dobrogea

Pe litoral și în Dobrogea, ziua de mâine va aduce o vreme rece și închisă. Temperaturile vor varia între 0 și 5°C, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla moderat, mai ales în zona costieră. Spre seară, nu sunt excluse rafale mai puternice, ceea ce va face ca temperatura resimțită să fie mai scăzută.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi rece, cu temperaturi minime de aproximativ -3°C dimineața și maxime care vor urca până la 5–6°C în cursul zilei. Cerul va fi parțial noros, iar vântul slab până la moderat va accentua senzația de frig, mai ales în orele dimineții și seara.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, ziua va fi rece, cu temperaturi în jurul valorii de 1°C și cer predominant noros, cu șanse reduse de fulguieli.

La Timișoara, vremea va fi ceva mai blândă, cu maxime de aproximativ 4–5°C și cer parțial însorit, dar cu senzație de frig dimineața.

În Iași, temperaturile vor ajunge la cel mult 2–3°C, cerul va fi mai mult noros, iar pe alocuri pot apărea ninsori slabe.

La Craiova, vremea va fi rece, dar relativ stabilă, cu maxime de aproximativ 3°C și perioade cu soare.

În Constanța, ziua va fi mohorâtă și rece, cu temperaturi de până la 5°C, vânt moderat și cer noros pe tot parcursul zilei.

La Brașov, temperaturile vor rămâne negative mare parte din zi, cu maxime în jur de -2°C și ninsori slabe în zona montană.

Ziua de 28 decembrie 2025 aduce o vreme autentică de iarnă în toată România. Temperaturile vor fi scăzute, cerul va fi în mare parte noros, iar în zonele montane și nordice sunt așteptate ninsori slabe. Vântul va intensifica senzația de frig, mai ales pe litoral și în Carpați. Pentru cei care călătoresc, sunt recomandate prudență și echiparea corespunzătoare sezonului rece.