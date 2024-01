Prognoza meteo specială. ANM anunță schimbări majore în toată România

După gerul cumplit din ultimele zile, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza meteo pentru următoarea perioadă. Vremea se schimbă radical, iar temperaturile vor atinge valori de până la 11 grade Celsius.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea continuă să se încălzească pe întreg teritoriul României. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, iar în unele zone ale țării maximele vor atinge valori de până la 11 grade Celsius.

Citește și: FLUCTUAȚIILE DE TEMPERATURĂ DAU ORGANISMUL PESTE CAP! DIFERENȚĂ DE 51 DE GRADE ÎNTR-UN STAT EUROPEAN, ÎN DOAR 5 ZILE

În perioada 15-22 ianuarie 2024, temperaturile vor atinge valori mai ridicate decât în mod normal, ceea ce înseamnă că vor exista zone în care se vor atinge valori de 9-10, chiar și 11 grade Celsius. Potrivit meteorologului Alina Șerban, în majoritatea regiunilor din țară minimele nu vor mai coborî sub pragul gerului – sub -10 grade Celsius.

„În ce privește regimul termic nocturn, şi acesta va avea un proces de încălzire care se va resimți în majoritatea regiunilor în condițiile în care minimele nu vor mai coborî sub pragul gerului, sub -10 grade, deși vor fi negative la nivelul întregii țării, se vor situa, în marea lor majoritate, între -6-…-5 și – 1…0 grade. În ce privește regimul termic nocturn, şi acesta va avea un proces de încălzire care se va resimți în majoritatea regiunilor în condițiile în care minimele nu vor mai coborî sub pragul gerului, sub -10 grade, deși vor fi negative la nivelul întregii țării, se vor situa, în marea lor majoritate, între -6-…-5 și – 1…0 grade””, a declarat meteorologul Alina Şerban, pentru Antena3.