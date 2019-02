Puțini români știu asta! Ce scrie pe crucea omului care a fondat Cimitirul Vesel de la Săpânța

Cimitirul Vesel de la Săpânța, din zona Maramureșului, este singurul de acest gen din lume. Cine a mai auzit de un cimitir vesel? Ei bine, fondatorul acestui concept a fost meșterul Stan Ioan Pătraș, cel care are o poveste aparte.

Câteva sute de cruci frumos decorate spun povestea fiecărui decedat care își doarme somnul de veci în Cimitirul Vesel de la Săpânța. Primul epitaf din Cimitirul Vesel datează din anul 1935.

Fondatorul acestui cimitir a fost Stan Ioan Pătraș. La bază, Pătraș a fost un artist popular, sculptor, poet și pictor. Acesta a pus bazele faimosului cimitir, astăzi, monument cultural protejat de UNESCO.

Inițial, Stan Ioan Pătraș (1908-1977) a sculptat primele cruci viu colorate cu mult înainte de a scrie și versurile care să le însoțească. În anul 1935, crucile au primit și epitafuri, Stan Ioan Pătraș dovedind că se pricepe de minune să facă rime, scrie shtiu.ro.

Până în anul 1977, anul decesului său, Pătraș a realizat mai mult de 700 de cruci în ambele cimitire din Săpânța, cunoscute sub denumirea de „Cimitirul Vesel”. După moartea lui Stan Ioan Pătraș, meșteșugul a fost preluat de Dumitru Pop.

Ce scrie pe crucea lui Stan Ioan Pătraș scrie:

„De cu tânăr copilaș

Io am fost Stan Ion Pătraș,

Să mă ascultați oameni buni

Ce voi spune nu-s minciuni.

Câte zile am trăit

Rău la nime n-am dorit,

Dar bine cât am putut

Orișicine mi-a cerut.

Vai săracă lumea mea

Că greu am trăit în ea

De la paisprezece ani

Trebuia să câștig bani

La lucru greu de pădure

Cu țapin și cu săcure.

Tata -n război a plecat

Înapoi n-o înturnat.

Trei copii noi am rămas

În lume cu greu năcaz.

Vrut aș fi să mai trăiesc

Și planul să mi-l plinesc.

Din șaizeci și nouă țări

M-au vizitat până ieri.

Din conducători de stat

Foarte mulți m-au vizitat

Și de acum când or veni

Pe mine nu m-or găsi.

Și le doresc la toți bine

Care au fost pe la mine

Că viața o lăsai

La 69 de ani.

Crucea mea când s-a lucrat

Care eu mi-am comandat

Doi elevi ce-au învățat

Mi-au făcut lucru pe plac:

Turda Toader, Stan Vasile

Dumnezeu Sfântu să-i ție”.