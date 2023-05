Puțini știu asta! Ce trecut dureros are Sorin Bontea: ”Veneam o dată acasă la 7-8 luni”

În fața juraților de la Chefi la Cuțite ajung mii de concurenți, concurenți în spatele cărora se ascund povești de viață mai mult sau mai puțin impresionante. Este și cazul Ioanei Clemansa, cea care a reușit să readucă la lumină amintiri dureroase din viața lui Sorin Bontea.

În ediția de marți, 2 mai 2023, Ioana Clemansa Sandu-Alexe, una din concurentele de la Chefi la Cuțite, a reușit să-i trezească amintiri de mult uitate din viața lui Sorin Bontea. Juratul emisiuni de la Antena 1 s-a regăsit foarte mult în povestea de viață a acesteia, el fiind juratul care a empatizat cel mai mutl cu ea.

Sorin Bontea, impresionat de povestea unei concurente de la Chefi la Cuțite

Deși acum are o viață pe care mulți ar putea fi invidioși, Sorin Bontea nu a uitat momentele dificile din drumul spre succes și nici de unde a plecat. A știut ce să ceară de la viață, însă a fost nevoit să treacă prin multe greutăți și ”probe” pentru a ajunge unde este acum. Mii de ore muncite în condiții grele, departe de familie, în țări străine, sunt doar o parte din greuțile pe care le-a întâmpinat în urmă cu mulți ani, iar Ioana Clemansa Sandu-Alexe a fost cea care l-a impresionat, dar și cea care a reușit să-l răscolească.

După ce și-a prezentat preparatul în fața juraților, concurenta și-a spus povestea de viață, poveste ce pare destul de asemănătoare cu cea a juratului de la Antena 1. Ajunsă într-o situație critică, Ioana a mers să lucreze în străinătate cu gândul ca după doar câteva luni să revină în România, însă a revenit după 14 ani, ani în care a pierdut cea mai frumoasă prioadă din dezvoltarea copiilor ei.

”În 2005 am rămas fără serviciu. Am decis că trebuie să fac ceva, aveam 2 copii deja. Am luat taurul de coarne și am plecat afară. M-am gândit că o să fie pentru câteva luni și, într-un final, s-au făcut 14 ani dus-întors.

Așa mi-am petrecut viața. Dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai face asta. Când ești tânăr vezi lucrurile diferit. Am pierdut ce a fost mai frumos. Copilăria lor și să fiu mamă. Este foarte greu ca mamă să îți lași copiii.”,

Sorin Bontea a ascultat-o cu atenție, dar și cu o compasiune și emaptie deosebită. Juratul a povestit că și el a trecut printr-o perioadă asemănătoare în care își vedea familia o dată la 7-8 luni, episod pe care îl regretă. Sorin Bontea este căsătorit de 28 de ani și are doi copii, Miruna și Iulian.

”Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam o dată acasă la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă”, a declarat Sorin Bontea

