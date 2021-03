Rădoi, nemulțumit și la victorie: „Nu mă așteptam să luăm goluri așa de ușor!”

Mirel Rădoi, selecționerul reprezentativei României, a declarat că nu se aștepta ca elevii săi să primească atât de ușor cele două goluri în duelul câștigat cu 3-2 contra Macedoniei de Nord.

„A fost un meci oarecum dificil şi nu o spun pentru că am primit 2 goluri în 2 minute, ci pentru că am întâlnit o echipă a Macedoniei foarte bună, o echipă calificată la EURO 2020. În seara asta trebuie să-l felicităm toţi pe Goran Pandev pentru că în cariera mea de jucător şi chiar de antrenor nu am întâlnit un fotbalist de valoarea lui. La felul cum s-a exprimat în seara asta merită toate felicitările. Noi, din păcate, primim gol partidă de partidă… şi nu mă aşteptam azi să luăm golurile aşa de uşor şi mai ales două într-un minut, dacă putem spune aşa. Eu cred că este doar o problemă mentală, probabil ne-am gândit că meciul e uşor şi o să urmeze 3-0, 4-0. Iar când am primit gol nu am ştiut să mai reacţionăm. I-am văzut pe Răzvan şi pe Vlad care încercau să-şi încurajeze colegii… Eu am trecut prin episodul ăsta cu Middlesbrough (n.r. – meciul Middlesbrough – Steaua, scor 4-2, în 2006, în semifinalele Cupei UEFA). Şi chiar dacă vrei (n.r. – să îţi revii), pur şi simplu în momentul ăla creierul nu te ajută. Deci eu cred că e doar o problemă mentală”, a declatat Mirel Rădoi.

Prima reprezentativă a României va primi dumincă de la ora 21:45 pe „Național Arena” vizita selecționatei similare a Germaniei, într-un meci contând pentru runda a doua a Grupei J preliminare a Cupei Mondiale 2022 din Qatar.

La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.