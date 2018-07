Rădoi s-a dat cu „câinii”: „Dinamo va lupta pentru primele locuri!”

Cu toate că Florin Bratu, a declarat într-o conferință de presă că echipa sa nu are forța în noul sezon care va debuta vineri în Liga I să lupte pentru campionat, antrenorul lui Dinamo a fost contrazis de Mirel Rădoi.

Managerul sportiv al naționalei de tineret „under 21” a ținut înaintea debutului Ligii I care va loc vineri să-i laude pe „câini” și să precizeze că din punctul său de vedere alb-roșii vor avea un cuvânt greu de spus în noul sezon competițional, afirmând că elevii lui Bratu au șanse mari să lupte pentru primele locuri în primul sezon.

„Eu zic că Dinamo se va lupta pentru primele locuri. Am văzut două meciuri și mi-a plăcut echipa, mi-a plăcut cum lucrează Bratu. Dacă va motiva la fel jucătorii, Dinamo va avea un cuvânt important de spus. Îmi place felul cum Bratu antrenează echipa. Am văzut un grup foarte unit, iar Dănciulescu este mereu lângă echipă. Nu mai sunt 10 persoane care să nu știu ce au de făcut. Am văzut lucruri destul de bune acolo. Dinamo nu are puterea de a se bate la campionat, dar se va bate pentru primele locuri din play-off. Îmi place că sunt 11 jucători sub 21 de ani în lot”, a declarat Mirel Rădoi la Digi Sport.

Într-o conferință de presă care a avut loc săptămâna ceasta, Flroin Bratu a spulberat visul „câinilor” la titul de campioni.

„Ne aşteaptă un început de campionat foarte dificil. Nu mă gândesc la titlu şi sunt foarte sincer când spun asta. Am încredere că jucătorii mei vor pune în practică tot ceea ce am exersat la antrenamente şi cred eu că suntem pregătiţi 100% pentru acest debut de campionat dificil, dar provocator”, a declarat Florin Bratu.