Rădoi, un selecționer fericit: „Sunt mândru de băieți! E o performanță cu atât mai specială cu cât vine după 20 de ani!”

Mirel Rădoi, selecționerul reprezentativei de tineret a României, a declarat duă victoria cu 4-0 cu Liechtenstein că este mândru de jucătorii naționalei după performanța de excepție realizată, calificarea la turneul final al Campionatului European de anul viitor din Italia.

„Sunt mândru pentru că băieții au făcut un meci bun. În afară de cei 25 de mii de oameni sunt și câteva sute de mii sau poate chiar milioane care sunt fericiți și mândri că sunt români.Cei care au fost alături de mine au văzut că am avut emoții. Am emoții oricând la un meci al naționalei. Calculele au fost simple. Când am semnat, am zis că ne trebuie 12 puncte. Pentru noi a fost cel mai simplu. Aceste 4 meciuri trebuiau să fie 4 victorii. E foarte ușor să lucrezi cu ei pentru că sunt un grup foarte unit și valoros. Ar fi ușor oricărui antrenor să lucreze cu ei pentru că sunt niște caractere deosebite. E o performanță cu atât mai specială pentru că a venit după 20 de ani” a declarat Mirel Rădoi, care a adăugat că obiectivul la Euro va fi calificarea în semifinale: „în acest moment, obiectivul îl reprezintă locurile 1-4, pentru că vrem să mergem la Jocurile Olimpice. Credem că vom obține o performanță și mai mare și aceea va fi în Italia. Așa cum am spus, încerc și vreau să duc la bun sfârșit acest contract. Indiferent ce va fi, voi rămâne cu echipa U21. Indiferent că va fi vorba de o altă națională sau de vreo echipă de club, eu voi rămâne aici”.

Este pentru prima oară după o pauză de 20 de ani când reprezentativa de tineret under 21 a României va fi din nou prezentă la un turneu final de Campionat European!

În clasamentul final, România a ocupat primul loc, neînvinsă, cu 24 puncte, urmată de Portugalia, 22 puncte, Bosnia-Herţegovina, 18 puncte, Ţara Galilor, 13 puncte, Elveţia, 10 puncte, Liechtenstein, 0 puncte.