Radu Vâlcan și Adela Popescu au mizat încă de la debutul relației pe încredere și iată că și azi regula funcționează în familia lor. Semn că niciunul nu are nimic de ascuns față de partenerul de viață, cei doi au parole la telefoane, dar fiecare știe codul secret al celuilalt. Îl folosește doar în caz de nevoie, nu din curiozitate după cum ne-a mărturisit soțul actriței în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO. Prezentatorul emisiunii “Insula iubirii” ne-a povestit și despre momentul în care s-a hotărât să o ceară în căsătorie pe Adela Popescu și cum a pregătit totul până în cel mai mic detaliu, doar că ea s-a prins de scenariu și nu a mai avut răbdare.

Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialelor de la Acasă TV, iar iubirea lor a trecut de mult proba timpului. Au împreună 3 băieți – Alexandru, Adrian și Andrei – iar pentru ei au decis să construiască o casă la Șușani, pentru ca micuții să ia contact cu locurile ei natale, cu tradițiile și obiceiurile specifice zonei.

Radu Vâlcan: „Eu am parolele ei și ea la fel, pe ale mele”

CANCAN.RO: După atâția ani de conviețuire, tu și Adela mai trageți cu ochiul în telefonul celuilalt?

Radu Vâlcan: Nu, Doamne, nu! Chiar dacă avem parole, eu am parolele ei și ea la fel, pe ale mele, nu, nu există așa ceva! Dacă primește un mesaj îi zic: Iubire, vezi că ai primit un mesaj! „Păi citește-l!” Nu, Doamne ferește! Nu tragem cu ochiul! Doar dacă am/are treabă “Citește-mi și mie mesajul respectiv!”

CANCAN.RO: Dar la începutul relației cum erați?

Radu Vâlcan: Absolut deloc, nu. Eu nu sunt genul, ea nu e genul, așa că am plecat pe drumul ăsta cu încredere maximă și atunci nu mă interesează.

CANCAN.RO: Adela spunea că până să fiți împreună, te-a ținut în probă cum ar veni ca să se asigure că ai intenții serioase. Tu cum ai simțit perioada respectivă?

Radu Vâlcan: A fost o perioadă nu ușoară, pentru că, la vremea respectivă, eram protagonist la “Iubire și onoare”, Adela era antagonistă, cumva ne feream, eram foarte expuși la momentul respectiv și evitam cumva să apărem împreună, a fost foarte greu. Recunosc că a fost foarte greu, a fost o presiune mediatică cel puțin extrem de dificilă, dar am avut încredere unul în altul și am trecut cu brio peste perioada aceea.

Radu Vâlcan: „Este o femeie extrem de inteligentă și a simțit cumva momentul”

CANCAN.RO: Cum a fost cererea în căsătorie? Ai luat-o prin surprindere sau a bănuit?

Radu Vâlcan: A bănuit, a simțit, este o femeie extrem de inteligentă și a simțit cumva momentul. M-a lăsat așa, m-a perpelit cumva și m-a lăsat să îmi creez momentul pentru care am lucrat, chiar m-am preocupat foarte mult. De aceea am plecat la Ruse, în Bulgaria, tocmai ca să avem parte de intimidate, să nu ne vadă nimeni și a fost așa, drăguț momentul. Am gândit foarte mult momentul respectiv. Am ajuns la restaurantul respectiv, stăteam la masă și zice: “Hai, zi!” Ce să zic? Eu trebuia să scot inelul. “Hai, zi!” Ce să zic? “Hai, scoate inelul!” Știa. Mă rog, după aceea am râs, ne-am fâstâcit, a fost drăguț.

CANCAN.RO: Faceți sărbătorile în casă nouă, la Șușani?

Radu Vâlcan: Nu cred, mai e ceva de lucru. Nici nu am avut timp, pentru că am fost foarte ocupați în toată perioada asta cu caravana cu filmul „Retreat Vama Veche” și cu alte proiecte și nu am avut timp să ne ocupăm exclusiv de casă, dar cu siguranță Sfintele Sărbători de Paște le facem acolo

Radu Vâlcan și Adela Popescu, escapadă în Laponia cu copiii

CANCAN.RO: Aveți în plan vreo vacanță?

Radu Vâlcan: Plecăm în Laponia la început de decembrie. Este o vacanță pentru copii.

CANCAN.RO: V-ați pregătit cu haine pe măsura temperaturilor?

Radu Vâlcan: Sunt temperaturi foarte joase acolo, în jur de -20 -25 grade, am fost și anul trecut, dar nu trebuie să fii îmbrăcat foarte gros, trebuie să fii echipat corespunzător și atunci suporți mai ușor temperaturile joase.

