Radu Vâlcan, un tătic perfect! Cum a fost surprins de către Adela Popescu. Filmarea a stârnit amuzamentul internauților

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează o familie fericită de ani de zile. Cei doi au împreună doi copii și îl așteptă și pe al treilea. Recent, Adela Popescu le-a prezentat internauților un filmuleț în care soțul său își dă silința să fie un părinte exemplar. Imaginile i-au amuzat copios pe fanii cuplului.

Adela Popescu și Radu Vâlcan se pregătesc de venirea pe lume al celui de-al treilea copil. Astfel, în așteptarea noului membru al familiei, Adela Popescu a devenit nostalgică și a aruncat un ochi în filmările vechi, pe vremea când Andrei, mezinul familiei era doar un bebeluș.

Aceasta a scos din arhivă o filmare care a făcut deliciul internauților. În imagini apare Radu Vâlcan care încerca să îl adoarmă pe cel mic, iar mai apoi să îl așeze în pătuț fără a îl trezi. Întreg procesul a fost destul de complicat, iar în cele din urmă soțul Adelei Popescu a căzut la datorie.

„Vezi să nu-l scapi. Hai că nu mai e mult..Opa, cade copilul..Hai iubire, că dacă se trezește acum înnebunesc”, îi spune Adela Popescu soțului ei, în timp ce acesta se chinuia cu cel mic.

„Cum să muți bebelușul de pe piept, în pătuțul lui, fără să se trezească, în 38 de pași”, a scris Adela Popescu la descrierea postării.

Adela Popescu, emoții mari înainte de a treia naștere

Adela Popescu este deja mămica a doi băieți, însă pentru a treia sarcină are emoții și mai mari. Vedeta se teme puțin din cauza situației epidemiologice actuala și știe că va avea o naștere destul de grea din cauza unor probleme pe care le are la coloană.

„Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu.

Eu am niște complicații la coloană, astfel încât când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei. Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a declarat Adela Popescu.



Sursa foto: Instagram