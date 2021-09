Raed Arafat, apel către români: ”Dacă eşti simptomatic, nu te duci la lucru!”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, face un apel către români, în condițiile în care numărul de îmbolnăviri cu noul coronavirus a crescut enorm în ultimele zile.

Medicul le recomandă persoanelor care manifestă simptome de COVID să nu meargă la muncă, să respecte regulile sanitare, să se testeze şi să ia legătura cu medicul de familie cât mai rapid, pentru a nu îngreuna acţiunile de combatere a răspândirii epidemiei.

„Vreau să subliniez câteva lucruri: mai mulţi pacienţi ajung târziu, nu vin când apar simptomele şi nu se testează când apar simptomele. Mai mult, în unele unităţi de primiri-urgenţe, după ce s-a făcut anamneza cu pacienţi pozitivi, au aflat că pacienţii care ştiu că sunt simptomatici de câteva zile şi nu s-au testat au mers la locul de muncă, fiind simptomatici.

Acest lucru face foarte grea combaterea răspândirii pandemiei. Apelul nostru către populaţie: dacă eşti simptomatic, nu te duci la lucru, porţi masca tot timpul şi te testezi. Dacă eşti pozitiv, anunţi medicul şi intri în izolare şi dacă e nevoie, bineînţeles, ajungi să fi consultat, pentru că aplicarea tardivă a tratamentului poate să pună viaţa unei persoane în pericol.

Aşa că nu este de glumit cu acest virus, cine poate fi pozitiv, cine are simptome să nu meargă la locul de muncă, să se testeze şi să ia legătura cu medicul lui de familie”, a declarat Raed Arafat, potrivit Agerpres.

Raed Arafat: ”În ultima perioadă am avut şi persoane mai tinere decedate, care erau fără comorbidităţi ”

Secretarul de stat în MAI a vorbit în timpul unei ședințe la Palatul Victoria, despre situația Covid-19 din țara noastră. Potrivit medicului, un procent semnificativ din persoanele decedate din cauza infecției cu Covid-19 a fost reprezentat de persoane tinere, dar nevaccinate.

„De la începutul pandemiei până în prezent, 86% din totalul deceselor au fost la persoane de peste 60 de ani, dar reamintesc că în ultima perioadă am avut şi persoane mai tinere decedate, care erau fără comorbidităţi şi erau nevaccinate.

Creşterea este una importantă şi care a dus la creşterea numărului cazurilor din terapie intensivă de la 67 de pacienţi în ATI la începutul lunii iulie la 523 de pacienţi în ATI în ziua de astăzi şi vreau să subliniez că în ultimele 24 de ore au intrat în ATI peste 50 de pacienţi.

La decese, am avut o perioadă în care numărul deceselor era unul mic, deci chiar şi un deces pe zi am avut, şi în ultimele zile am ajuns la 39 de decedaţi şi am ajuns chiar la 45 de decedaţi”, a precizat acesta.

Sursa foto: Arhiva Cancan