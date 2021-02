Raed Arafat, previziuni pozitive! Când o să scăpăm de restricții și de virus: „Cred că la sfârșitul anului, cu două condiții”

A trecut un an de când România se confruntă cu virusul SARS-CoV-2, iar toată lumea se întrebă când o să revină lucrurile la normal și când o să scăpăm de restricții. În acest sens, Raed Arafat a făcut câteva previziuni pozitive.

Potrivit spuselor acestuia, România s-ar putea întoarce la o viață apropiată de normalitate în iarna acestuia an, în condițiile în care campania de vaccinare va continua să fie eficient, iar noile tulpini ale virusului nu ne vor afecta rău.

„Dacă campania de vaccinare merge foarte bine și sper să continue – avem o campanie care, comparativ cu alte țări, are succes și are un număr suficient de oameni vaccinați – dacă totul merge bine, este posibil ca pe la toamnă – iarnă să ne vedem că avem un număr suficient de vaccinați ca să întrerupem răspândirea.

Dar avem și necunoscute: ce tulpini noi mai apar… Până acum, totul este ok, sub control. Poate că va trebui să fie făcute anumite modificări la vaccin, poate mai trebuie făcute rapeluri. Acum oamenii de știință și de cercetare lucrează. Eu cred, către sfârșitul anului am putea să ajungem la o situație mult mai bună decât a fost până acum, cu condiția celor două traiectorii: vaccinarea să continue și măsurile de protecție să continue până la momentul la care considerăm că suntem în siguranță să începem să relaxăm din aceste măsuri”, a declarat Raed Arafat, la un post de televiziune.

Coronoavirus în România

Până în prezent, pe teritoriul României, au fost confirmate 801.994 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

740.352 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.830 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

În intervalul 27.02.2021 (10:00) – 28.02.2021 (10:00) au fost raportate 63 de decese (33 bărbați și 30 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Bihor, Botoșani, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Satu Mare, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și București.