Raluca Pastramă este o femeie singură! Cine a scos-o la cină la doar câteva săptămâni după divorț

La finalul anului trecut Pepe și Raluca au făcut un anunț bombă. Mariajul celor doi s-a destrămat și au mers pe drumuri separate. Acum fiecare este liber să facă ce vrea, iar Ralucăi pare că îi priește ipostaza de femeie singură.

Mulți au sperat că lucrurile între cei doi se vor îndrepta și în cele din urmă se vor împăca, însă realitatea a fost diferită. Recent, cei doi au semnat actele de divorț, despărțirea fiind astfel oficială. Acum, Raluca Pastramă este o femeie singură, iar asta pare să nu o deranjeze. (CCITEȘTE ȘI: CINE ESTE BĂRBATUL CU CARE RALUCA PASTRAMĂ S-A FOTOGRAFIAT DE VALENTINE’S DAY „MAI BINE ÎȚI STĂTEA CU PEPE”)

Fosta soție a lui Pepe se bucură de libertate și a început să se afișeze tot mai des în public. Recent, a luat cina la restaurant alături de o prietenă bună și preț de câteva ore s-a detașat de tot și s-a relaxat. Chiar dacă momentan nu a apărut un alt bărbat în viața ei, Raluca Pastramă pare că se simte extraordinar și nu a fost foarte afectată de despărțire.

Pepe și Raluca, divorț amiabil

Pepe și Raluca au semnat actele de divorț, iar despărțirea s-a făcut pe cale amiabilă. Cei doi au reușit să ajungă la un numitor comun de dragul fetițelor și au rezolvat toate neînțelegerile. (VEZI ȘI: PEPE ȘI RALUCA PASTRAMĂ AU ÎNGROPAT SECUREA RĂZBOIULUI? DEZVĂLUIRILE FĂCUTE DE ARTIST: ”AM RESPECTAT DECIZIA”)

„Din punctul meu de vedere, lucrurile s-au echilibrat, s-au rezolvat. Am înţeles de la bun început cum stau lucrurile, am respectat decizia şi mergem mai departe, ne creştem frumos copiii şi ne-am înţeles cât se poate de amiabil şi de normal.

Sunt om matur, am înţeles, am discutat ca oamenii maturi, am realizat că e mai bine aşa pentru noi. Să sperăm că o să fie şi pentru copii mai bine şi atât.”, a declarat Pepe.