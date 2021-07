Raluca Tănase, mărturisiri după ce a fost înșelată de iubiți în repetate rânduri „Nu am făcut eu ce nu trebuia”

Raluca și Denisa Tănase sunt cele două surori care au format trupa „Bambi”. Au avut mare succes în muzică, însă acum se dedică altor proiecte. Cea care a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre viața ei personală este Raluca, în vârstă de 37 de ani.

Raluca Tănase a vorbit despre un subiect destul de sensibil din viața ei personală. Cântăreața de 37 de ani a recunoscut că a fost înșelată de mai multe ori de foștii săi parteneri.

Fosta membră a trupei „Bambi” a rupt tăcerea și a afirmat că nu se consideră vinovată pentru infidelitatea foștilor săi iubiți.

„În câteva dintre relații am fost înșelată și ăsta a fost motivul pentru care am rupt relația. Nu consider că nu am făcut eu ce trebuia, așa au stat lucrurile. Eu nu plec așa pur și simplu din relații. Suntem temperamentală în relații, sunt posesivă, geloasă și îmi spun punctul de vedere de fiecare dată”, a spus Raluca Tănase, potrivit wowbiz.ro.

De asemenea, cântăreața a mai povestit și despre relația pe care a avut-o cu fotbalistul Cristi Mitea. Aceștia au format un cuplu timp de patru ani, atunci când Raluca avea doar 18 ani.

„Aș numi-o relație curată, copilărie, o relație copilărească. A fost prima mea relație, aveam 18 ani. Nu cred că aș fi fost acum cu el, pentru că noi eram doi copii, care abia se descopereau ei înșiși. Am avut o relație de 4 ani, în care noi ne-am maturizat diferit. Eu începusem să evoluez pe alte planuri, el, pe alte planuri, nu mai mă regăseam. Fotbalist foarte bun. Suflet curat”, a mai declarat vedeta.