Raluka, dezvăluiri emoţionante despre familie. Prin ce încercări dificile au trecut părinţii săi

Raluka este una dintre cele mai cunoscut artiste din România. Deşi acum trăieşte viaţa la care mulţi nici nu visează, vedeta recunoaşte că nu tot timpul s-a bucurat de ceea ce are în prezent. În cadrul unui interviu recent, vedeta a făcut dezvăluiri despre familia sa.

Raluka și-a deschis sufletul într-un interviu pentru revista Viva. Aceasta a mărturisit că provine dintr-o familie modestă, însă părinții săi au avut grijă să o susţină în tot ceea ce şi-a dorit să facă.

Mai mult, cântăreaţa a dezvăluit faptul că părinţii săi nu au avut viaţa deloc uşoară.

”Familia este totul pentru mine, ocupă primul loc în viața mea”

Emoţionată, Raluka a declarat că familia este pe primul loc în viaţa sa.

”Familia este totul pentru mine, ocupă primul loc în viața mea. Copilăria mea a fost una frumoasă, am niște părinți minunați, care uneori au fost exigenți cu mine pentru a mă proteja. Ai mei au făcut tot posibilul ca eu să fiu prezentă la toate concursurile și festivalurile de muzică, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a mă ajuta, chiar dacă viața nu a fost tocmai ușoară pentru ei”, a declarat Raluka.

Întrebată despre sacrificiile făcute de părinții săi, artista a povestit: ”Multe, toate! Tati a fost plecat o perioadă din țară, a muncit în străinătate, în timp ce mama se ocupa de mine și de sora mea. Mă ducea la toate concursurile și mă impulsiona mereu, astfel încât să le câștig pe toate. Așa este, provin dintr-o familie modestă căreia, dacă i-au lipsit anumite lucruri materiale, nu i-au lipsit niciodată iubirea, devotamentul și susținerea”.

Raluka, despre începuturile în lumea muzicii

Acum se bucură de succes și este o cântăreață extrem de apreciată, însă Raluka a pornit de jos și a trecut prin multe până a ajuns la succes. Într-un interviu recent, vedeta a povestit că pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o de la o vârstă fragedă și încă de mică a participat la tot felul de concursuri și festivaluri. Mai mult, primul concert l-a susținut la vârsta de 12 ani, atunci când a cântat la o nuntă.

„Cântam pe casa scării alături de câţiva copii, m-a auzit iubitul surorii mele şi i-a spus mamei mele că ştiu să cânt frumos – cred că mă ajuta şi acustica atunci – şi că ar trebui să mă dea la o şcoală de muzică. După aceea au urmat festivaluri, concursuri şi chiar concerte.

Primul a fost la 12 ani, am cântat la o nuntă. După ce am terminat şcoala, am venit la Bucureşti, am participat la o emisiune-concurs pe care nu am câştigat-o şi da, am fost în faţa unui juriu. Dar asta nu m-a demoralizat, din contră, m-a motivat. La scurtă vreme după asta, am început colaborarea cu DJ Sava. Restul poveştii îl ştiţi”, a declarat Raluka, pentru okmagazine.ro.

Sursă foto: Instagram