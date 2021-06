Ramona de la Clejani, amenințări cu moartea din partea lui Fulgy? „Până voi muri, Ioniță rămâne tatăl meu”

Ramona de la Clejani a primit amenințări cu moartea. Fiica lui Ioniță de la Clejani, din prima căsnicie, crede că fratele ei vitreg, Fulgy, ar fi în spatele amenințărilor.

Ramona Manole, fiica cea mare din prima căsnicie a lui Ioniță de la Clejani, se teme pentru viața celor trei fetițe ale ei. Cântăreața a început să primească amenințări cu moartea după ce a oferit un interviu despre Fulgy.

‘Una din fetele mele este premiantă, învață foarte bine. Ele sunt mari, toți copiii au telefoane, au fost momente în viața mea când am plâns. Ele au înțeles situația și îmi spun că eu le am pe ele. Au spus că sunt un fel de asistente pentru mine. Ele știu cum e să ai un bunic pentru că am niște socri extraordinari’, a povestit Ramona de la Clejani potrivit Spynews.ro.

Orice s-ar întâmpla, Ramona Manole spune că este alături de tatăl ei.

‘Pâna voi muri, Ioniță rămâne tatăl meu, iar eu voi duce acest nume cu sfințenie. Nu vreau să denigrez această familie pe care eu o iubesc și o respect. Trebuie să-mi cresc și eu copilașii mei, să nu treacă și ei prin ce am trecut eu’, a explicat Ramona Manole.

Ce a declarat Ramona despre Fulgy

„Nu vreau să îl vorbesc de rău pe Fulgy. Mie, una, nu îmi place ce văd la televizor, în momentul de față, nu îmi place că sunt puși la colț de toată lumea și judecați de o țară întreagă. Eu apreciez numele acesta și îl resjpect foarte mult. Acum cânt și eu pe unde a cântat tatăl meu, pe 15.000- 20.000 de euro. Este o mândrie pentru mine lucrul acesta.

Sunt copii fără minte. Poate și eu aș fi făcut asta, dar nu îmi permit acest lucru, nu am banii lor. Sufăr pentru tata că trece prin asemenea lucruri, știu că nu este deloc ușor. Pe mine mă doare sufletul pentru el. În mine, mama nu a investit niciun cent, mi-a pus pe masă de mâncare și mi-a dat sfaturi bune, în viață, care să mă ajute’, a declarat Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, pentru impact.ro