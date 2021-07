Ramona de la Clejani aruncă încă o bombă! Ioniță de la Clejani ar mai fi avut încă un fiu. „Nici de acel băiat nu s-a interesat”

Ramona de la Clejani a făcut încă o dezvăluire șocantă despre tatăl său, Ioniță de la Clejani. Aceasta susține că bărbatul ar mai fi avut încă un fiu, care s-a stins din viață la vârsta de opt ani.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Ramona de la Clejani a făcut o dezvăluire care a șocat. Se pare că soțul Vioricăi ar mai fi avut încă un fiu. Din păcate băiețelul a decedat la vârsta de opt ani. Mai mult, accesata susține că Ioniță de la Clejani nu s-ar fi interesat nici de acel copil și l-a lăsat de izbeliște.

Întrebată de Adriana Bahmuțeanu dacă e adevărat că a mai avut un frate vitreg , Ramona de la Clejani a confirmat ipoteza.

„Da, din ce am auzit și eu, da. Dar nu frate cu aceeași mamă, cu altă doamnă, am înțeles, cu același celebru tată. Din toate spusele ce am auzit și eu, nici de acel băiat nu s-a interesat, cum nici de mine nu s-a ocupat. În al 9-lea ceas vreau să demonstrez că eu nu sunt pe ceartă, eu întotdeauna am încercat să stau în pătrățica mea”, a declarat Ramona de la Clejani, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Ramona de la Clejani se retrage din războiul cu Fulgy

Deși susține că se teme de Fulgy și că amenințările pe care le-a primit nu îi dau pace. Ramona de la Clejani a încercat să facă încă un pas sper familia ce a renegat-o. Aceasta a decis să renunțe să ceară prelungirea ordinului de restricție împotriva lui Fulgy.

„După cum știți, astăzi am avut prima instanță. Astăzi m-am prezentat și eu, atât eu, cât și nașul meu. Eu am luat o decizie împreună cu nașul meu care e un al doilea părinte pentru mine și care are o funcție foarte solidă. E foarte ușor să faci rău. El m-a învățat: nu e bine să-l băgăm pe Fulgy la pușcărie. E adevărat că m-am speriat și încă mă tem de ce s-a întâmplat în trecut. Aș vrea să ne liniștim cu toții și aș vrea ca tatăl nostru să se ocupe mai mult, să ia atitudine.

A venit o știre asupra mea cum că am primit bani. Aveți cuvântul meu că nu e vorba despre nici măcar 1 leu. (…) Eu cu mine am vorbit și aș vrea să-i fac bine încă. (…) N-am mai cerut prelungirea ordinului de restricție, pentru că mi s-a spus că are foarte multe probleme. Chiar și avocatul băiatului mi-a spus”, a spus Ramona de la Clejani.

