Ramona Gabor, răpusă de dor: ”Mi-aș fi dorit tare mult ca în acest weekend să…”

A trăit în Dubai, apoi s-a mutat în America, însă Ramona Gabor duce dorul meleagurilor sale natale. Vedeta le-a împărtășit fanilor dorința ei arzătoare.

Sora mai mică a Monicăi Gabor și-a făcut bagajele și a lăsat România pentru Dubai, iar apoi s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Asta nu înseamnă însă că vedeta nu duce dorul casei sale. Ramona Gabor le-a împărtășit fanilor dorința ei arzătoare.

”Hello weekend

Ce faceti? Eu m-am trezit cu dor de casa.

Mi-as fi dorit tare mult ca acest weekend sa fiu in Romania însă , nu intotdeauna reușim ce ne propunem . Este sezonul botezurilor și ar fi trebuit sa ajung și eu la botezul unui îngeraș. O sa va updatez pe insta story cum a decurs in schimb Weekend ul meu.

Voi ce planuri aveți pentru weekend ul acesta?", a scris Ramona Gabor pe rețeaua de socializare.

Ramona Gabor nua reușit să-și găsească perechea în Dubai

Ramona Gabor a locuit, în ultima perioadă, în Dubai, unde nu a reușit să-și găsească bărbatul perfect. Sora Monicăi Gabor a dezvăluit motivul din cauza căruia nu a reușit să lege o relație de durată cât timp s-a aflat în Orient. Se pare că că mentalitatea este una diferită față de a noastră.

„În Dubai am fost mereu satisfăcută pe plan profesional, dar pe plan personal puţin mai greu. Nu am putut să îmi fac o relaţie timp de trei ani de zile, pentru că majoritatea bărbaţilor sunt căsătoriţi şi li se pare foarte normal să aibă pe cineva în viaţa lor pe lângă, iar mentalitatea noastră nu permite. Eu nu am vrut să renunţ la principiile mele de viaţă doar ca să fiu cu cineva", a declarat Ramona Gabor.