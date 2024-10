Randi, cercetat penal după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce i s-a descoperit în sânge, după analize

Randi este cercetat penal! Celebrul cântăreț a fost oprit în trafic, în luna februarie, pentru un control de rutină, iar acum au ieșit rezultatele expertizei de la medicină legală. Atunci, artistul ar fi refuzat testarea cu drugtestul, însă oamenii legii l-au condus la Institutul Național de Medicină Legală pentru a i se recolta probe biologice. Ce i s-a descoperit în sânge, după analize?

Randi este cercetat penal pentru că a condus sub influența substanțelor interzise. Artistul a fost oprit în trafic, pe DN1, în luna februarie, pentru un control de rutină. La acea vreme, el ar fi refuzat să fie testat cu aparatul drugtest, așa că polițiștii l-au dus la Medicina Legală, unde i s-au prelevat probe biologice.

Acum, au ieșit rezultatele analizelor și s-a confirmat prezența cocainei și a canabisului în sânge, notează antena3.ro. În acest caz, oamenii legii continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise. Nu a fost luată nicio măsură preventivă față de el.

Randi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară, bucurându-se de un succes imens în industria muzicală. Este în lumina reflectoarelor de ani buni, având o carieră impresionantă. A lansat hit-uri pe bandă rulantă de-a lungul timpului, printre care și „Visător”, „Dansăm”, „Ochii ăia verzi”, „Prietena ta”, „Puteri asupra mea”.

Este unul dintre cei mai râvniți cântăreți din showbiz-ul de la noi, însă mulți se întreabă de ce nu s-a însurat până acum. În urmă cu ceva vreme, artistul mărturisea adevăratul motiv pentru care nu a făcut pasul cel mare până acum.

„Nu am iubit niciodată și am puterea să zic asta pentru că am înțeles că iubirea și fericirea sunt sentimente absolute. Nu pleacă niciodată. Mă fac să râd oamenii care îmi spun „am iubit-o’, dar ei după trei luni s-au și despărțit. Ce ai iubit? Că nici măcar nu ai cunoscut-o? Ce puteai să iubești? O proiecție, felul cum voiai tu să fie. Unde e iubirea? S-a evaporat? Din punctul meu de vedere, iubirea poate să țină o eternitate. Nu e greu să trăiesc așa, nu e greu deloc. În primul rând, trebuie să te iubești pe tine, trebuie să iubești viața. Viața nu se rezumă la „hai să iubim pe cineva, hai să iubim pe toată lumea’. Nu e mai frumos așa’”, spunea cântărețul, pentru viva.ro