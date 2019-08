Răsturnare de situație în cazul de la Caracal. Nu a fost Gheorghe Dincă cel care a intrat în casă, când Alexandra vorbea cu operatorii de la 112

Cazul de la Caracal este subiectul momentului la această oră, autoritățile nu au reușit să găsească niciun indiciu, iar Gheorghe Dincă invocă stări de rău, doar pentru a trage de timp. O informație bombă ar putea răsturna totul, se pare că în momentul în care Alexandra vorbea cu operatorii de la 112 și le-a mărturisit acestora că cineva a intrat în casă, acea persoană nu era Gheorghe Dincă!

Ultimele cuvinte ale fetei au fost: „vine, vine”, apoi a închis apelul. Adolescenta a crezut că Gheorghe Dincă s-a întors acasă dar, în realitate, nu a fost deloc așa, scrie spynews.ro. În momentul în care Alexandra discuta cu operatorii 112, Gheorghe Dincă era plecat. Există două variante, ori Alexandra să se fi speriat atât de tare, încât să i se fi părut numai că cineva a intrat în casă sau era altă persoană decât cel arestat.

Gigi Becali, despre Gheorghe Dincă: “Îl are pe Diavolul în el! Eu nu l-aș omorî! L-aș castra și..”

Om credincios și cu frică de Dumnezeu, Gigi Becali nu a rămas impasibil la ororile comise de Gheorghe Dincă, bărbat care ar fi curmat viața a cel puțin două adolescente. Latifundiarul a precizat că ucigașul tinerelor ar trebui castrat și chinuit până își va da ultima suflare. Totodată, omul de afaceri nu este de acord cu introducerea pedepsei cu moartea.

“Eu sunt primul care voi vota pentru castrarea pedofililor, violatorilor și criminalilor. Castrare chimică, tată! Doar un animal poate să facă așa ceva. Nu sunt de acord cu pedeapsa cu moartea, dar pe astfel de oameni i-aș băga la un loc și i-aș chinui până închid ochii. Eu nu l-aș omorî. Moartea ar fi prea simplu. Nu! Chinuiți până își dau ultima suflare. Mă uitam la el (n.r. Gheorghe Dincă) și am realizat imediat că are demoni în el. Îl are pe Diavol în el.

M-am uitat o singură dată la el, când stătea jos, în momentul în care l-au reținut. Privirea aia nu aparține unui om normal. Mă repet, sunt de acord ca astfel de animale să fie castrate. Dar trebuie să întrebăm și Biserica. Pentru că, normal, cetatea decide. Dacă vrem să trăim sub astfel de legi, trebuie să întrebăm cetatea, biserica…”, a spus Gigi Becali pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.