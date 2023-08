Răsturnare de situație! Jador nu are cancer. Motivul real pentru care renunță, de fapt, la cariera muzicală 

În urmă cu doar câteva luni, Jador îngrijora pe toată lumea. De pe patul de spital, artistul anunța că se confruntă cu probleme de sănătate destul de grave. Mai mult, el spunea că este obligat să își încheie cariera muzicală din cauza suferințelor medicale. Însă, acum Jador a schimbat macazul și spune că este „foarte bine”, însă, de pe scenă tot se va retrage. Care este motivul pentru care artistul vrea să se retragă de pe scenă?

În luna iunie a acestui an, Jador anunța că se confruntă cu unele probleme de sănătate destul de grave. Mai mult, cântărețul anunța că își va încheia cariera muzicală și scria în dreptul unei fotografii în care apărea pe patul de spital că speră ca Dumnezeu să îl țină pentru a mai putea merge la câteva concerte. Ulterior, în spațiul public au apărut mai multe informații potrivit căror artistul ar suferi de o boală incurabilă, iar acestea nu au fost contrazise de către Jador. Însă, acum lucrurile s-au schimbat, iar tânărul a uimit pe toată lumea.

„Nu am cancer”

După anunțul făcut în urmă cu două luni, fanii lui Jador au fost devastați. Mai mult, chiar la primul concert, după ce s-a vorbit despre problemele de sănătate ale artistului, o admiratoare a vărsat lacrimi amare în fața scenei. Fanii au fost devastați, însă cântărețul a încercat să îi liniștească, afișând o atitudine cât mai pozitivă.

Acum cei care și-au făcut griji se pot relaxa, căci Jador a anunțat că problemele lui de sănătate nu sunt așa grave și categoric nu are cancer, așa cum s-a vehiculat. Cântărețul a ieșit la rampă și a dezvăluit că se simte foarte bine, iar problemele de sănătate au dispărut. Mai mult, artistul a precizat că s-a confruntat, într-adevăr, cu o mică problemă la esofag, însă acum este bine.

„Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica! Sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil! Nu am cancer la colon! Nu am alte boli. Sunt foarte bine, am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine”, a spus Jador, în cadrul unui clip postat pe TikTok.

Jador, hotărât să renunțe la muzică

Chiar dacă problemele de sănătate nu îl mai obligă să renunțe la cariera muzicală, Jador a dezvăluit că planurile în legătură cu acest subiect i-au rămas neschimbate. Se pare că artistul o să își încheie activitatea de pe scenă la finalul acestui an și se va retrage din lumina reflectoarelor.

Mai exact, în luna decembrie, Jador o să își facă ieșirea, dar are planuri mari de viitor. Artistul vrea să se mute în Bacău, acolo unde are de gând să își deschidă mai multe afaceri.

„Mă las de muzică în decembrie, pentru că vreau să mă mut la Bacău, să mă apuc de afaceri și să fac bani mulți, atâta tot”, a mai spus Jador.