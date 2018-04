Război în toată regula pentru șefia FRF între Burleanu și Lupescu! „Kaiserul” oferă lămuriri după ultimele dezvăluiri ale șefului FRF!

Lupta pentru șefia Federației Române de Fotbal (FRF) între Răzvan Burleanu și Ionuț Lupescu se ascute.

Acuzat de actualul șef al FRF într-o emisiune televizată la Digi Sport că a mințit, atunci când a spus că și-a dat demisia de la UEFA, și că doar s-a „suspendat” din funcție, Ionuț Lupescu a țiunut să lămurească situația, oferind detalii vis-a-vis de acest subiect pe pagina sa de facebook.

„Ca de obicei, așa-zisele dezvăluiri bine împachetate, într-un stil politic de anii 50, ale președintelui FRF nu sunt altceva decât minciuni prin omisiune. Răzvan Burleanu s-a folosit de un răspuns punctual cerut de la UEFA pentru a evidenția, în stilul lui caracteristic, o supoziție falsă. Adevărul complet este următorul: pentru reprezentanții top management, demisia presupune o predare de gestiune care durează o perioadă de timp mai îndelungată. Din cauza intrării în competiția electorală, plecarea ireversibilă nu a mai putut fi finalizată. Singura soluție, în acest context, a fost inactivarea funcției până la definitivarea plecării. Aceasta a fost, de altfel, recomandarea departamentului de HR al UEFA, lucru care va fi și confirmat în curând. Se va dovedi, astfel, că, din disperare, Răzvan Burleanu nu doar că a manipulat încă o dată opinia publică, ci a amestecat într-o competiție internă și numele UEFA”, a scris Lupescu pe contul său de facebook.

„Kaiserul” a ținut să precizeze că indiferent de rezultatul alegerilor de pe 18 apriliem nu se va întoarce la UEFA.

„Reconfirm și pe această cale că nu mă voi întoarce la UEFA, indiferent de rezultatul alegerilor din 18 aprilie, pentru că ceea ce am spus în această campanie a fost 100 la sută adevărat. Din nefericire pentru tânărul cu zero rezultate în fruntea FRF, toate aceste tactici ieftine de manipulare conștientă și cinică a opiniei publice nu îl vor ajuta să mai câștige încă un mandat. Dânsul nu va pleca prin demisie de la FRF, ci prin vot, încă după primul tur. Din toată această mascaradă rețin că, până la urmă, domnia sa a mințit de două ori. Și acum, și atunci când spunea că eram căzut în dizgrație la UEFA. Dacă oamenii de acolo nu mă mai voiau, cum își explică noile lui acuzații că nici nu am plecat de la UEFA? Răspunsul nu este decât unul: se încurcă în propriile lui minciuni, până la nivelul cel mai de jos al unui om care nu poate pierde cu demnitate”, a mai postat „Kaiserul” pe contul său de Facebook.

Alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie.