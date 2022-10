Război total! Gigi Becali își distruge „mâna dreaptă”: „Fraierul a sărit imediat. Voi lua măsuri!”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, consideră că Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, nu are înclinația să aducă jucători compatibili pentru actuala echipă a lui Nicolae Dică. Miliardarul l-a numit „fraier” pe cel considerat ca fiind omul său de încredere în cadrul clubului.

Revoltat de parcursul FCSB-ului din acest sezon, Gigi Becali a pus „tunurile” pe Mihai Stoica. Nu l-a menajat deloc pe oficialul roș-albaștrilor, precizând că urmează să ia măsuri față de angajații care au tupeul să-i ofere replică. Latifundiarul din Pipera a luat foc după ce Meme a spus că jucătorii aduși de el la echipă au confirmat.

„Eu nu mă cert și nu mă împac cu angajații mei. Cu el era altă situație, aveam o prietenie mai aparte. Când am fost la bază la Berceni , cu el am dat mâna prima oară. Numai că trebuie să reglăm niște lucruri. Eu nu mă mai pot supăra, e greu să mă superi pe mine. Dar dacă unii oameni fac niște lucruri fără să-și da seama, eșuează sau abuzează, eu iau niște măsuri cu acele persoane! Iau măsuri ca să devii și mai bun prieten cu mine și ca să înțelegi niște lucruri.

Am spus că nu se pricepe și am făcut-o expres să văd dacă se smerește, dar nu s-a smerit! Eu am spus ceva inspirat din adevăr. Dar el, fraierul, a sărit imediat. Ce am făcut eu? L-am lăudat sau l-am criticat? Trebuia să zică . E un conducător bun, un psiholog bun, știe să conducă oamenii. Dar el nu a primit darul ăsta de a face transferuri, nu a primit darul de a avea fler la jucători„, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.

Declarația lui Meme care l-a indignat pe Gigi Becali

„Nu se poate spune că nu mă pricep. Dacă schițez acum un prim «11» cu jucători pe care i-am adus eu de-a lungul campionatului, am lua titlul la pas. Arlauskis, Thereau, Keșeru, doar să dau câteva exemple. E posibil ca și eu să fi avut o perioadă în care îmi ieșeau transferurile și o perioadă în care nu mi-au mai ieșit. Asta se întâmplă și cu antrenori, ca Mourinho, și cu jucători. Dar eu nu mă mai ocup de mult timp de transferuri. Singurul jucător care a fost adus în vară la propunerea mea a fost Tamm, atât. Nu știu unde e problema„, a declarat Mihai Stoica.