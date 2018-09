Războinicul Iulian și-a ieșit din pepeni! Concurentul de la Exatlon i-a atacat, fără menajamente, pe Faimoși

Războinicul Iulian de la Exatlon și-a ieșit din pepeni și a recunoscut în fața coechipierilor că este foarte nemulțumit de atitudinea colegilor din echipa Faimoșilor.

Iulian se afla alături de colegii din echipă și a comentat negativ atitudinea concurenților din echipa adversă. Ceea ce a agitat spiritele în echipa Războinicilor a fost atitudinea superioară afișată de Faimoși, aceștia lăudându-se unii pe alții chiar și atunci când nu câștigă puncte.

”Pe mine ăștia mă dezamăgesc”, a izbucnit Iulian. ”Atât se ridică în slăvi! Oau, ei sunt Faimoșii Faimoșilor și, de fiecare dată, Doamne, ce campioni sunt ei.”

Războinicul a continuat să lanseze săgeți către Faimoși, în timp ce Alin Andronic îi dădea dreptate:

”Mamă, ce cursă excepțională, dar totuși ați pierdut. Doamne, ce cursă excepțională ați făcut, sunteți slabi”.

Războinicul Iulian a fost declarat cel mai bun săritor cu schiurile din România, la doar 16 ani

Iulian a fost nevoit să se retragă din lumea sportului, însă, după un episod cu adevărat tulburător în care a fost implicat antrenorul său.

„Eram în şedinţă, în Slovenia, lângă Kranj. 27 noiembrie 2015, pe la ora 11. A avut mereu un reproş. Că am kilograme în plus. În ziua aia mi-a bătut obrazul că am mâncat prea mult. I-am spus că am făcut-o împreună cu fiul lui, care e şi el săritor. Atunci s-a înfierbântat. Mi-a strigat să nu-l bag în aceeaşi oală şi pe copil. I-am spus că ăsta e adevărul. Ţin minte doar că m-a lovit de mai multe ori în cap şi m-a dat cu capul de o margine”, a povestit Iulian pentru gsp.ro.