Râzi cu lacrimi! Ce a primit o femeie, după ce a comandat on-line o steluță pentru bradul de Crăciun. Când a deschis coletul, a crezut că nu vede bine

Nu sunt puțini cei care au furat startul sărbătorilor de iarnă și au împodobit bradul de Crăciun. O tânără de 25 de ani a comandat o steluță de pus în vârful bradului, însă a avut parte de șocul vieții când a desfăcut coletul.

Chloe Hewitt, din Wiltshire, a comandat on-line ornamente pentru sărbătorile de iarnă, printre care și o steluță de pus în vârful bradului. Tânăra a simțit că ceva este în neregulă cu pachetul primit, însă a sperat până în ultima clipă să fie doar în imaginația ei.

Chloe a primit un colet uriaș, mult mai mare decât decorațiunea de 15 cm pe care o aștepta. Când a deschis pachetul a descoperit un uriaș dinozaur de jucărie. Coincidență sau nu, fiica tinerei este pasionată de dinozauri, motiv pentru care a verificat de două ori ca nu cumva cea mică să-i fi schimbat comanda inițială.

„Am fost destul de confuză când a sosit, mă așteptam ca pachetul să fie un lucru micuț, iar această cutie era masivă. Îmi amintesc că m-am gândit ‘oh, nu, am comandat un fel de stea gigantică’. Am deschis cutia și am văzut acest model ciudat, m-am speriat puțin, am zis ‘oh, Doamne, ce este în cutia asta?’.

Era un T-Rex gigantic pe care fiica mea l-a poreclit acum Tree-Rex.”, a spus tânăra.

Acum, dinozaurul ocupă locul de cinste în bradul de Crăciun al familiei, acolo unde Chloe s-a decis să-l păstreze.

„Am montat bradul cu o zi înainte și l-am lipit pe o creangă, el doar se balansează acolo. Am primit instrucțiuni stricte să nu-l mișc. Skyler a spus că, chiar dacă vine steaua, aceasta nu va fi pusă în brad, dinozaurul va rămâne. Orice ca să o fac fericită”, a concluzionat Chloe.

Sursa foto: Instagram