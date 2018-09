Râzi cu lacrimi: ce comanzi și ce primești! Cum arată, de fapt, această rochie cumpărată de o tânără de pe internet!

O tânără a avut parte de o surpriză de proporții în momentul în care i-a ajuns acasă o comandă făcută pe internet. Rochia aleasă de Paige Gardner nu avea nicio legătură cu cea primită!

Câteodată, nu ai timp să mergi la cumpărături așa că te orientezi spre… cumpărăturile online. Este o metodă mai simplă care nu necesită mare bătaie de cap. Cel puțin așa a crezut și o tânără din South Wales care a comandat de pe internet o rochie pentru o seară de pomină alături de prietenii ei. Paige Gardner a ales o creație kaki, cu pielea la vedere aproape de torace. Însă coletul care i-a venit acasă avea să-i dea mari bătăi de cap! Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot stârni hohote de râs.

De-a râsu’ plânsu’! Nuanța este total diferită, dar ăsta nu ar fi un aspect atât de grav… dacă Sophie Gardner n-ar fi fost cu sânii pe afară! Ce-i drept, cel care a creat această ”minunăție de rochie” a făcut-o special pentru un anumit model, cu anumite dimensiuni. Iar tânăra din South Wales nu se încadra în tipologia pe care o avea în minte ”designerul buclucaș”.

”Am comandat rochia pentru că mi s-a părut drăguță. Am vrut să o port într-o seară cu fetele în oraș. Însă în momentul în care am pus-o pe mine am știut că nu o voi purta în public. Cu siguranță nu se potrivea pentru formele mele așa cum am crezut inițial.”, a spus Sophie Gardner pentru dailymail.co.uk.