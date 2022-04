Răzvan Fodor a trecut peste episodul “soția la Ștefan Bănică Jr. acasă”! Cum au fost surprinși în prima zi de Paște

Răzvan Fodor a trecut peste episodul “soția la Ștefan Bănică Jr. acasă”! După ce paparazzi CANCAN.RO i-au surprins pe cei doi prezentatori de la Antena 1 împreună, se pare că „apele” s-au liniștit în familia Fodor. Cum au fost surprinși în prima zi de Paște?

Episodul “soția la Ștefan Bănică Jr. acasă” a trecut. În prima zi de Paște, Irina și Răzvan Fodor s-au fotografiat împreună, alături de fiica lor, acasă. Extrem de zâmbitori și fericiți că formează o familie, s-au pregătit temeinic pentru prima zi de Paște. ”Înarmați„ cu voie bună, în așa zi însorită, prezentatoarea de la Antena 1 a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

”Hristos a Înviat, dragilor! Să aveți zile de sărbătoare frumoase, cu pace și iubire!🙏🏻❤️”, este mesajul pe care Irina Fodor l-a notat în dreptul imaginii postate pe Instagram.

Irina Fodor și Ștefan Bănică Jr, surprinși de paparazzi CANCAN.RO

Vă reamintim faptul că, recent, paparazzi CANCAN.RO i-au surprins pe cei doi prezentatori ai emisiunii ”Dancing on ice: Vis în doi”, Ștefan Bănică Jr. și Irina Fodor, împreună, în fața casei cântărețului. Irina Fodor a ajuns prima în fața casei lui Ștefan Bănică. A parcat și a așteptat. Două minute mai târziu, și-a făcut apariția Ștefan Bănică Jr. A parcat și el, apoi s-a îndreptat către locuința lui. L-a urmat Irina, pe care a ”preluat-o” din drum. Cei doi au intrat în casa artistului prin garaj.

Irina Fodor și Răzvan au avut o primă întâlnire mai atipică

Răzvan Fodor a povestit, într-o postare pe care a făcut-o pe blogul său, despre prima lor întâlnire și cum a reușit Irina să-l cucerească. El a invitat-o la botezul unui prieten și acolo i-a făcut o farsă, iar după gluma proastă pe care i-a făcut-o s-a îndrăgostit de ea pe viață.

„Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mână, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten… și un prim test, să spunem așa… I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). Uitați-vă numai ce față luminoasă are în imagine. A râs cu hohote. Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…”, povestea Răzvan Fodor.

