Răzvan Kovacs și Daria, momente fierbinți la Insula Iubirii! Cei doi nu au mai ținut cont de nimeni și nimic: „Ne-am lăsat frâu liber”

Experiența Insula Iubirii se apropie de final, iar concurenții nu încetează să surprindă prin acțiunile lor. În timp ce anumiți concurenți se gândesc la partenerul cu care au venit în Thailanda și abia așteaptă să îl revadă, alții și-au dat frâul liber și au îmbrățișat din plin ispita. Din ultima categorie face parte și Răzvan Kovacs, care nu a mai ținut cont de nimeni și nimic la dream date-ul pe care l-a avut cu Daria. Cei doi au fost surprinși în ipostaze fierbinți.

Mai este puțin până când testul de la Insula Iubirii va ajunge la final. Însă, înainte de deznodământul de la ultimul bonfire, concurenții s-au bucurat din plin de ultimele zile petrecute în Thailanda. S-au făcut alegerile pentru dream date, iar Răzvan a petrecut alături de Daria. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic la ultima întâlnire, au trăit cu extaz experiența și s-au bucurat unul de altul.

Răzvan și Daria, ipostaze fierbinți

Răzvan pare că nu își mai amintește de cea alături de care a venit pe Insula Iubirii, iar pe zi ce trece Daria ocupă tot mai mult loc în inima lui. Astfel, faptul că ei au petrecut împreună dream date-ul nu a surprins pe nimeni. Se comportă tot mai mult ca și cum ar forma un cuplu, iar tensiunea dintre ei a atins cote alarmante.

În cadrul ultimei întâlniri, Răzvan și Daria și-au dat frâu liber sentimentelor, oferindu-și momente cu adevărat pasionale. După o zi plină, cu numeroase activități, cei doi s-au retras în camera de hotel, unde și-au făcut de cap. Ei s-au distrat pe cinste, însă nu au lipsit nici clipele fierbinți. Răzvan nu s-a mai gândit o secundă la fosta parteneră și s-a lăsat cuprins de ispită.

Cei doi au intrat împreună în cadă, locul în care atracția s-a descătușat. Au urmat momente lungi de sărutări pasionale, atingeri fierbinți și priviri interzise. Concurentul și ispita s-au bucurat unul de altul și au uitat de camerele de filmat.

„Am spus de șapte mii de ori că Daria este atrăgătoare și da, mă atrage fizic. Există atracție între noi din ambele părți. Ne-am simțit destul de bine și ne-am lăsat puțin frâu liber”, a declarat Răzvan Kovacs, după momentele petrecute alături de Daria.

Îl va ierta Ema pe Răzvan

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Răzvan a căzut în ispită, iar acum întrebarea de pe buzele tuturor este dacă Ema o să îl ierte și de această dată, după toate lucrurile pe care le-a făcut. Deși Răzvan crede că fosta parteneră îl va primi înapoi după Insula Iubirii, nu de aceeași părere este și Romeo, ispita care a fost alături de Ema pe parcursul experienței din Thailanda.

Romeo i-a spus lui Răzvan că de această dată cea care i-a fost parteneră s-a schimbat radical și cu siguranță nu o să îl mai accepte înapoi. Rămâne de văzut care o să fie deznodământul de la ultimul bonfire.

„Nu ești curios de ce mă aflu aici? În primul rând mă aflu aici pentru că m-a ales la dream date. Vreau să știi că o să te ierte ca om, dar nu cred că mai aveți șanse să rămâneți împreună. După cum văd eu lucrurile, Ema este hotărâtă.

Noi doi ne-am apropiat mai mult și chiar ea zicea că acum simte că s-a eliberat totul. Și chiar am văzut asta, o Ema schimbată, e mai liniștită. Nu am pus presiune asupra ei ca s-o influențez, a fost decizia ei în totalitate”, i-a spus ispita Romeo lui Răzvan Kovacs.