Răzvan Simion s-a despărțit de iubita brunetă? Cum a petrecut prezentatorul de Valentine’s Day: „Pentru mine nu a fost…”

În urmă cu câteva luni, „așternea” liniștea pe plan amoros în viața lui Răzvan Simion. De curând, însă, prezentatorul de la Antena 1 se pare că ar fi rămas din nou singur. El a lămurit, cumva, în ce stare sentimentală se află acum.

În cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani, de luni, 15 februarie, întrebat de colegul său cum a petrecut de Valentine’s Day, Răzvan a spus: „Pentru mine nu a fost o zi grea, imediat am trecut peste ea. Am inventat orice scuza ca sa nu ies din casa si mi-a iesit. Am mancat seminte si am facut cojile in forma de inimioara.”.

Spre sfârșitul lui 2020, CANCAN.RO l-a întâlnit pe simpaticul prezentator de la Antena 1 în fața restaurantului POT din zona Floreasca. Răzvan Simion a fost surprins în compania unei sexoase brunete, care se pare că ar fi fost noua sa parteneră. Colegul lui Dani Oțil a pus la cale un prânz târziu, romantic, alături de noua cucerire. Totuși, pare că focul iubirii s-a stins destul de rapid între cei doi, având în vedere și declarațiile prezentatorului, de astăzi.

Lidia Buble și-a băgat „coada”?

În urmă cu câteva zile, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a publicat pe Instagram o poză cu el, foarte chipeș și elegant. În primele minute de la postarea sa, Lidia a „sărit” cu un comentariu destul de sugestiv. Ea a pus trei emoticoane cu o planetă, semn că Răzvan reprezintă un „tot” pentru ea.