Recent, a avut loc un „schimb” de replici tăioase între Carmen Harra și Theo Rose. Previziunile făcute de Carmen Harra nu au fost tocmai pe placul artistei, dar nici al mamei sale, când a afirmat că tânăra artistă și Anghel Damian, regizorul serialului „Clanul”, nu ar fi suflete pereche. Iată ce reacție a avut clarvăzătoarea.

Theo Rose și mama ei au fost deranjate de previziunile făcute de Carmen Harra. În curând, artista va deveni mămică pentru prima oară. Numerologul, însă, a spus că Theo Rose și partenerul său de viață, Anghel Damian, nu ar fi suflete pereche, lucru ce a creat o reacție în lanț.

După ce Theo Rose și mama sa au ripostat la previziunile lui Harra, a venit și rândul ei să reacționeze. Vedeta de peste Ocean a spus că nu o cunoaște pe Theo Rose și că ea nu se autointitulează „clarvăzătoare”, ci cântăreață, scriitoare și numerolog. În plus, promovează spiritualitatea și vorbește în calitate de psiholog și expert în relații umane.

„Eu nu știu cine este Theo Rose și nu vorbesc neîntrebată și nu sunt clarvăzătore. Sunt cântăreață, (am înregistrat 10 albume discografice) și 3 CD uri în America, ultimul în 2019 lansat la Londra, sunt scriitor american (am scris 11 cărți publicate în America, unele traduse în zeci de limbi). Am emisiunile mele de radio în America săptămânal, apar la emisiuni de televiziune în toată lumea pe diferite teme. Articolele mele apar în toată presa mondială. (Daily Mail, New York Post, Huffington Post etc).

Menirea mea este să ajut oameni cu informații, să promovez spiritualitate și să anticipez evenimente care pot fi schimbate. Vorbesc în calitate de psiholog și expert în relații umane! Îi doresc lui Theo să aibă un palmares similar când ajunge la vârsta mea”, este mesajul transmis de Carmen Harra pe internet, după reacțiile artistei Theo Rose și ale mamei sale.

Ce spunea Carmen Harra despre relația artistei Theo Rose cu Anghel Damian

Carmen Harra a susținut că Theo Rose și Anghel Damian nu ar fi „suflete pereche”.

„Eu le doresc la tinerii ăștia doi tot binele din lume, dar nu mai vreau să fiu crucificată, clarvăzătoare, vreau să fiu recunoscută pentru ceea ce sunt eu, după studiile mele și educația mea. (…)

Revenind la Theo Rose, îi doresc tot binele din lume, îmi place, dar eu sunt specialist în relațiile umane, eu am calificativul să analizez relația umană care există între ei și deduc ceea ce iese din comportamentul lor uman că vor fi probleme în această relație, la un moment dat.

Nu o spun cu răutate, ci ca să prevenim ceva, să evităm niște lucruri. Ei nu sunt suflete pereche. Ea dacă vrea poate să evite anumite lucruri, să facă să meargă cât mai bine între ei”, a spus Carmen Harra.

Sursă foto: social media