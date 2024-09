Reacția unui TikToker din Canada după ce a mâncat colivă: „The cross cake was very…”

Cum a reacționat un celebru Tiktoker din Canada, după ce a mâncat colivă? Tânărul a fost confuz când a văzut o cruce din cacao! Bărbatul a încercat mai multe preparate tradiționale românești! Iată ce note a oferit imediat după ce a gustat ciorba de burtă și cozonacul. Ce i-a plăcut cel mai mult?

Mulți turiști care vin să ne viziteze țara rămân plăcut surprinși de gustul mâncării. Un canadian s-a filmat în timp ce mânca sarmale, colivă și ciorbă de burtă.

Cozonacul și sarmalele nu lipsesc de pe mesele românilor în zilele de sărbătoare, însă nu mulți străini au ajuns să le încerce.

Cozonacul a fost preferatul cunoscutului tiktoker. Videoclipul postat de tânăr a strâns peste 520 de mii de aprecieri și peste 16 mii de comentarii.

Bărbatul a dat nota 8 din 10 sarmalelor, 5,2 ciorbei de burtă, 8,6 cozonacului cu nucă și 8 colivei.

Canadianul este cunoscut pentru un astfel de content, asta pentru că obișnuiește să postezeze videoclipuri în care testează mâncare din diferite țări.

Canadianul nu numai că a fost plăcut surprins de gustul colivei, ci și aspectul i-a atras atenția. Cunscutul TikToker a fost puțin nedumerit când a văzut că era desenată o cruce pe preparat.

Bărbatul a comparat coliva cu un tort, asta pentru că tradițiile noastre nu sunt cunoscute peste hotare.

„Why does it have cross in it. Wow! So cool! The most majestic cake I have ever seen”, a scris tiktoker-ul.