Record! De câte ori a putut fi întrerupt de sirene meciul din Ucraina. Ireal cât a durat partida dintre Dnipro-1 şi FC Oleksandriya

S-a stabilit un nou record! Un meci disputat în Ucraina, în cursul zilei de luni, 6 noiembrie 2023, la Dnipro Arena (estul teritoriului ucrainean), avea să țină mai mult decât… „prevede legea”! Motivul central? Partida a fost întreruptă de sirene, având în vedere situația fragilă din Ucraina. A fost cel mai lung meci disputat din istoria campionatului. Iată mai jos, în articol, cât a durat partida dintre Dnipro-1 şi FC Oleksandriya.

În cursul zilei de luni, 6 noiembrie 2023, s-a disputat meciul dintre Dnipro-1 şi FC Oleksandriya. Partida a avut loc pe Dnipro Arena din estul Ucrainei. Însă, meciul a fost întrerupt de atât de multe ori încât s-a stabilit un nou record în rândul campionatului din prima ligă. Din cauza avertismentelor de raid aerian, meciul a ajuns să dureze o veșnicie – nu mai puțin de 4 ore și 36 de minute. Startul a început cu o întrerupere de 15 minute.

Record: meciul dintre Dnipro-1 şi FC Oleksandriya, disputat în Ucraina, a durat 4 ore și 36 de minute

Conducerea a fost luată de echipa gazdă abia în minutul 34. Iar la începutul reprizei secunde, jucătorii au fost scoși de pe teren. După ce partida a fost reluată, s-a marcat și primul gol. FC Oleksandriya deschidea scorul, marcând un gol. Totuși, VAR-ul a decis ca golul să fie anulat, după o oră de întârziere. Tot din cauza sirenei care răsuna. Nervii au fost întinși la maximum, după ce, cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar, meciul s-a întrerupt, din nou, cu încă o oră și jumătate. Și de data aceasta, sirenele răsunau, anunțând un raid aerian.

Meciul Dnipro-1 şi FC Oleksandriya s-a finalizat cu o victorie pentru Dnipro-1, scorul final fiind de 1-0. S-a clasat pe locul secund în liga ucraineană. Eduard Sarapiy, fundașul gazdelor, a făcut o serie de declarații, pe site-ul clubului sportiv.

„Acesta este primul meci atât de lung pentru noi şi se putea termina prost pentru noi. Am vrut să jucăm tot meciul. Am intrat pe teren şi am încercat să terminăm meciul doar prin victorie”, a spus fundașul.

„Meciul a durat patru ore şi 36 de minute, un nou record. Precedentul cel mai lung meci a fost cel din sezonul trecut dintre FC Rukh şi FC Metalist, care a durat patru ore şi 27 de minute. Motivul a fost acelaşi – o sirenă de raid aerian”, a precizat liga, arată ziare.com.

