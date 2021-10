Rednic anunță noi transferuri la Dinamo: „În perioada următoare cred că vor fi trei-patru!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo Bucureşti, a afirmat astăzi într-o conferinţă de presă, că va continua să facă transferuri, în perioada imediat următoare lotului urmând să i se alăture alți trei-patru jucători.

„Am avut aproape 10 zile la dispoziţie să lucrez cu piesele mele, să le cunosc mai bine. Am avut şi un meci amical şi mi-am făcut o părere şi o imagine legat de ceea ce avem, de ceea ce putem să aducem în perioada aceasta. Astăzi Michel Espinosa va semna, este la club acum. Până duminică încă doi jucători vor semna, e vorba de un atacant, avem două posibilităţi, un atacant din Olanda şi unul din Bulgaria. Tomas Vestenicky astăzi o să facă testul fizic după care vom lua o decizie. Avem discuţii avansate cu un fundaş dreapta, care a jucat în Belgia şi pe care îl cunosc, şi sper ca de luni să semneze şi să intre în programul echipei. Cam astea sunt noutăţile. Ei nu au venit în probe, în situaţia actuală, trebuie să facă testul medical, să facă testul fizic, pentru că este foarte important, că sunt probleme fizice. O să încercăm să îi aducem măcar la 80% din posibilităţile fizice pentru că meciurile pe care le aveam sunt importante pentru a lua puncte. Jucătorii care au venit până acum au opţiune până în iarnă, cei care au fost aduşi de mine au opţiune în iarnă, deci nu vrem să riscăm. Cine confirmă rămâne, cine nu, pleacă. Nu pot să spun de câţi jucători mai am nevoie, dar în perioada următoare cred că vor fi trei-patru. Nu vreau să aduc ca să avem concurenţă aiurea. Am încredere că o vom putea scoate până în iarnă şi apoi vom vedea ce vom face „, a declarat Rednic.

Dinamo va deschide runda a 12-a a Ligii 1 cu un duel la Mediaș cu Gaz Metan, partida fiind programată vineri, 15 octombrie de la ora 20:30. Cele două formații sunt vecine de clasament, „câinii” fiind pe penultimul loc al clasamentului cu 7 puncte, cu unul mai puțin decât ardelenii care ocupă locul 14.

Program etapa a 12-a Liga 1