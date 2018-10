Rednic vrea să-și înceapă al patrulea mandat la Dinamo cu victorie!

Victoria este cuvântul de ordine în tabăra lui Dinamo înaintea duelului de astăzi din Liga I cu cei de la Dunărea Călărași.

În partida de astăzi de la ora 21:00 din Șoseaua Ștefan cel Mare care va închide etapa a XII-a, Mircea Rednic își va începe cel de-al patrulea mandate pe banca „câinilor”.

Tehnicianul este încrezător înaintea debutului și este convins că Dinamo va începe să acumuleze punctele de care are nevoie pentru a urca pe loc de play-off.

„În primul rând, trebuie să fim mai organizați în apărare, am luat foarte multe goluri. Nu-mi aduc să fi fost Dinamo la -7 în istoria clubului. Aici am lucrat foarte mult săptămâna asta. Am lucrat la toate capitolele. E normal să fii afectat când nu ai rezultate și apar și tot felul de critici de la specialiști. Le-am zis să nu mai citească ziarele. E o perioadă mai dificilă și trebuie să fie conștienți că eu le dau toată încrederea. Le-am zis că până la finalul anului toți vor avea șanse să joace. Trebuie să se pregătească bine la antrenamente și să joace foarte bine ca să poată să rămână în lot. Eu la iarnă, chiar și mai devreme, voi trage linie. Cei care pot ajuta echipa să ajungă în play-off vor rămâne, ceilalți nu”, a declarat Mircea Rednic, la conferinţa de presă premergătoare duelului din Groapă.

În cazul în care se vor impune astăzi, alb-roșii vor acumula 14 puncte și ar egala la puncte formațiile Dunărea Călărași, Poli Iași și Chaijna.

Partida dintre Dinamo și Dunărea Călărași va începe la ora 21:00 și va fi transmisă în direct de Digi, Telekom Sport și Look.