Reduceri senzationale la o gama variata de produse. Toamna aceasta redecoreaza cu stil!

Te-ai decis ca e timpul pentru o schimbare, dar nu ai inspiratia necesara? Solutia vine de la SomProduct cu 8 colectii tematice gata sa completeze decorul casei tale cu un mobilier premium si reduceri speciale.

Sezonul ploios urmeaza sa isi puna amprenta asupra stilului nostru de viata, iar vremea mohorata de afara ne va face sa petrecem tot mai mult timp in interiorul locuintei. Pentru cei care doresc sa isi imbunatateasca nivelul de confort, dar si starea de spirit, am pregatit o selectie speciala de mobilier si decoratiuni cu preturi accesibile.

Te asteapta branduri de renume si confort la superlativ cu preturi incepand de la 19 lei in colectia Seara Frantuzeasca. Acum poti sa creezi un decor invaluit de sarmul parizian in propria bucatarie. Savoare, aroma si bun gust – totul intr-o nota frantuzeasca. Pasionatii de gatit se pot bucura pe site-ul SomProduct de o gama diversa de accesorii si articole de gatit, dar si de branduri de renume, precum Jamie Oliver.

In cazul in care bucataria nu se numara printre principalele tale pasiuni, trebuie sa stii ca te asteapta reduceri de pana la 58% si in celelalte campanii. Retro Glamour, Cocktail Bar, Motive Etnice, Shabby Chic, Decor Tropical, Vara Fresh sau Magia Copilariei, toate sunt gata sa aduca acea nota de noutate de care caminul tau are nevoie.

Daca esti in cautarea unui covor traditional cu imprimeuri vibrante, colectia Motive Etnice este gata sa iti ofere alternative unice. O adevarata incantare pentru simturile celor care pretuiesc traditia si autenticitatea, aceasta colectie combina mobilier de mici dimensiuni cu o varietate mare de covoare pline de accente tribale sau chiar motive traditionale romanesti. Covoarele tesute manual sau prin metode de fabricare inovative, se remarca prin calitatea materialelor folosite in realizarea acestora si diversitate.

Adeptii stilului romantic pot alege intre mobilierul din lemn masiv Shabby Chic sau efervescenta Retro Glamour cu obiecte de iluminat extravagante sau canapele tapitate cu stofa impunatoare.

De la discounturile generoase si pana la designul atractiv, toate produsele se remarca cu usurinta prin functionalitate. In cazul in care te-ai hotarat sa il pregatesti pe cel mic pentru primele zile de scoala, poti opta pentru un mobilier ergonomic si inovativ, gata sa creasca odata cu cei mici. Astfel, varsta nu mai este un impediment in alegerea mobilierului, mesele de birou ajustabile pe inaltime si scaunele de birou ergonomice fiind alegerea perfecta pentru un timp indelungat. Daca doresti sa ii oferi un confort sporit celui mic in timp ce isi face temele, un scaun de birou ergonomic cu personajele preferate poate sa fie alegerea perfecta.

SomProduct activeaza pe piata de Home&Deco din Romania de mai bine de 20 de ani, în tot acest timp intregind portofoliul de produse cu articole de renume si branduri consacrate. Noutatea si varietatea au stat la baza brandului, fiind propulsate de dorinta de a indeplini cerintele reale ale clientilor din Romania. Pentru o experienta completa a clientului, showroomurile SomProduct au evoluat si ele de-a lungul timpului, fiind prezente in Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca si Baia Mare.