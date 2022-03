„Regele”, șah la „Bursuc”: „Câteodată așa e fotbalul!”

Farul Constanța și CFR Cluj s-au anihilat reciproc la Ovidiu în derby-ul rundei a doua din play-off, scor 0-0.

La finalul partidei, Gică Hagi, antrenorul „rechinilor”, a declarat că rezultatul a fost unul echitabil.

„Un meci greu. CFR-ul a făcut un meci foarte bun. Noi nu am fost așa inspirați, cel puțin la nivelul atacului. Am avut și o ocazie clară, dar per total nu credeam că nu o să se înscrie. Au fost două echipe care au încercat să câștige, dar câteodată așa e fotbalul. Ne-am apărat bine, fundașii și-au făcut treaba, dar atacanții nu. n rezultat care nu ne ajută nici pe noi, nici pe ei. Din păcate nu am jucat cel mai bun fotbal al nostru în ultimii 30 de metri. Voiam cele trei puncte, așa cum vrem la fiecare meci. E nevoie de timp și vom vedea. Am jucat cu cele mai bune echipe până acum în play-off și le-am făcut față. Suntem în primul an, eu îmi doresc multe, dar e nevoie de timp și de răbdare. Vrem să construim o echipă puternică, dar nu se poate după azi pe mâine. Nici nu avem cei mai mulți bani”, a declarat Hagi, după acest meic.

Rezultate etapa a II-a play-off Liga 1

FC Voluntari – Universitatea Craiova 3-1

Farul Constanța – CFR Cluj 0-0

Duminică, 20 martie

ora 19.00 FC Argeș – FCSB

Program etapa III play-off Liga 1 (1 – 4 aprilie 2022)

CFR Cluj – FC Argeș

FCSB – Universitatea Craiova

FC Voluntari – Farul Constanța

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 42 puncte

2 FCSB – 34 puncte

3 Universitatea Craiova – 30 puncte

4 FC Voluntari – 27 puncte *)

5 Farul – 25 puncte

6 FC Argeș – 24 puncte

*) a beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte