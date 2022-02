„Regele” și-a betonat locul în „top 6” după victoria cu FCSB: „Am făcut un meci bun!”

Gică Hagi, antrenorul principal al formației Farul Constanța, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o pe „Național Arena” cu FCSB, scor 2-0, că este mulțumit atât de rezultat cât și de joc.

„E o victorie muncită. Din punct de vedere tactic am stat bine, am știut să ne apărăm. Am vrut să punem presiune și să avem posesie. Știam că avem un rival care știe să joace fotbal, cu jucători rapizi. Le-am zis înainte de meci că, dacă vrem să câștigăm, trebuie să marcăm. Am ieșit din vestiar cu gândul de a marca pentru că nu ne gândeam că ei nu vor da gol. Am făcut un meci bun, cu atacuri rapide. Nu știu prin ce minut, dar au ajuns de multe ori la poarta noastră. A fost distanță mare, fundașii stăteau prea jos. Am avut șansă, am schimbat sistemul în a doua repriză, am făcut ce trebuie. Am avut 3-4 ocazii, cu portarul, ocazii mari. Cu Piteștiul am avut ghinion, puteam marca, dar nu am făcut-o. E o victorie importantă, ne-a lipsit șase jucători. Jucătorii s-au autodepășit, au dat toți cât au putut. Le-am spus că trebuie să facem bine ambele faze. Și atacanți au alergat un metru-doi în plus. E meritul nostru că FCSB nu a recuperat în a doua repriză. Mai sunt două meciuri grele, vedem câte puncte vom lua. Suntem optimiști, credem în noi, arătăm bine și sper să o facem în continuare. Trebuie să știm să jucăm meciurile astea. Încercăm să creștem de la meci la meci, nu avem constanță, suntem la început, vrem să construim o mentalitate bună, să câștigăm, pentru că, dacă vom câștiga, atunci vine respectul. Un pierzător nu e respectat”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul partidei.

În urma acestei victorii, Farul a acumulat 45 de puncte, cu trei mai mult decât FC Argeș care este pe locul 7. De partea cealaltă, FCSB a rămas pe locul 2 cu 59 de puncte, la 11 lungimi de liderul CFR Cluj.