Regretul pe care-l poartă în suflet Gabriel Dorobanțu!

Gabriel Dorobanțu este una dintre cele mai importante personalități din peisajul muzical românesc. Numele său este sinonim cu muzica românească, iar în cei peste 40 de ani de carieră, celebrul interpret și-a pus semnătura pe aproape 500 de melodii, multe dintre ele devenind hituri și câteva șlagăre. Noul episod din podcastul Altceva cu Adrian Artene rămâne scris în cartea de istorie a muzicii din România pentru că este un fel de biografie a celui care deține una dintre cele mai puternice voci artistice din România, din toate timpurile. Într-o discuție de aproape o oră și jumătate, celebrul artist și-a deschis sufletul și a vorbit despre copilărie, cariera sa impresionată, dar și despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale.

Este un munte de talent și unul dintre cei mai valoroși artiști pe care i-a avut România vreodată. A dat lumii șlagăre care vor dăinui pentru totdeauna, a câștigat numeroase premii, însă Gabriel Dorobanțu a fost și este în continuare un perfecționist. Întrebat de jurnalistul Adrian Artene în cadrul podcastului Altceva ce regret are marele artist, acesta a dezvăluit că nu consideră a avut contextul potrivit pentru a da publicului mai mult. În plus, artistul face o pararlelă între cât de facile sunt vremurile acum, și cât de mult efort se depunea în trecut pentru un conținut de excepție.

Regretul carierei lui Gabriel Dorobanțu: „Oamenii nu au înțeles cât pot eu”

(ACCESEAZĂ ȘI: GABRIEL DOROBANȚU, o poveste trăită în consens cu melodia „Mi-e dragă viața”. EXCLUSIV la ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE)

Adrian Artene: Care este regretul care vă însoțește?

Gabriel Dorobanțu: Nu există o dezamăgire, există o nemulțumire. O nemulțumire că nu muncesc suficient, însă nu din pricina mea. Nu am avut oameni la momentul respectiv care să înțeleagă cât pot eu. Fac o critică, nu o să mă judece nimeni pentru că au trecut vremurile. Ți se pare normal să filmezi ani de zile în televiziune și să nu existe regizor de platou. Regizor artistic care să îți spună ce să faci? Numai intuitiv am făcut totul, numai din învățătura furată de ici, de colo am reușit să facem aceste lucruri. Foarte rar s-a întâmplat ca în televiziune să lucrăm cu regizor de platou. Nu vorbesc de cei de la imagine care sunt oameni excepționali și ne-au ajutat foarte mult. În televiziune, pentru cine nu știe, atunci când filmezi un recital, ceea ce nu se mai întâmplă acum, nu înțeleg de ce. Totul este cu multă lume, la grămadă, nu înțeleg de ce.

Adrian Artene: Se consumă mult mai ușor, este un conținut mai facil.

Gabriel Dorobanțu: Se muncește mult mai ușor, nu înțeleg de ce nu exista om îndrumător care să îți descopere sau să îți îndrume pașii. Om care să înțeleagă ceea ce vrei tu să transmiți pentru cântecul pe care îl cânți. Să creeze atmosfera care trebuie. Televiziunea este o artă, televiziunea nu înseamnă numai știri.

Adrian Artene: Orice formă de exprimare a unui artist trebuie ambalată.

Gabriel Dorobanțu: Noi știm cum, dar trebuie să fii ajutat. Trebuie să vină oameni în spatele tău care să îți propună și tu să participi. În felul acesta ajunsese Televiziunea Română să concureze cu cea franceză, atunci când Vornicu era director la televiziune. Prin bun gust, prin calitatea artistică, prin inteligența cu care se făceau emisiunile, prin oamenii care erau devotați meseriei și erau creatori. Acum nu mai există creatori.

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.