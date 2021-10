Relații secrete | Dan Bittman nu a iertat nimic. A „bifat-o” și pe Sorana ex-ASIA

Dan Bittman, solistul vocal al celebrei formații Holograf are, pe lângă o carieră fulminantă, și o lista lungă cu nume de femei celebre și frumoase care i-au pus inima pe jar.

Despre femeile pe care le-a iubit de-a lungul timpului n-a vorbit niciodată foarte mult, din diplomație și din respectul pentru reprezentantele sexului frumos, dar chiar și așa, legăturile sale amoroase cu vedetele din România, fie ele cântărețe, actrițe sau prezentatoare de televiziune, sunt cunoscute de publicul larg. Printre iubitele acestuia se numără Mihaela Rădulescu, Tania Budi, Alina Chivulescu.

În a doua jumătate a anilor 2000, la brațul lui dan Bittman se afișa Sorana, fosta componente a trupei A.S.I.A. Cei doi au fost, în acel moment, surprinși de paparazzi împreună, în timpul unei escapade amoroase la Costinești.

Dan Bittman a spus de mai multe ori la acea vreme că dacă se gândeşte la femeia ideală în minte îi vine doar Sorana. După aceste declaraţîi, cei doi au fost surprinşi de paparazzi la mare, acolo unde s-au distrat în club şi au fost foarte tandri, retrăgându-se apoi în camera de hotel.

”Ea a știut să fie altfel”

În ciuda multiplelor aventuri amoroase pe care le-a avut, marea iubire a artistului a fost compozitoarea și textiera Liliana Ștefan. Despre femeia vieții lui, cu care are și trei copii (Alex, Patrik și Marc) are numai cuvinte de laudă. ”Ea a ştiut să fie altfel. Dacă ar fi fost genul de femeie care să mă streseze în fiecare zi, să-mi spună vreau aia, vreau să fii cu mine, te vreau lângă mine, aşa cum se întâmplă de obicei, cred că nu făceam mai mult de cinci minute casă împreună. Dar uite că a ştiut să fie altfel şi eu am simţit întotdeauna să-i ofer fără ca ea să-mi ceară. Şi cred că ăsta e cel mai frumos lucru”, a spus Bittman.

Sursa foto: Arhiva Cancan