Remarca lui Cătălin Măruță când a văzut-o pe Violeta, fiica Andreei Marin. Ce s-a întâmplat în momentul în care a pășit în emisiunea de la Pro TV

Cătălin Măruță a rămas uimit, în momentul în care Violeta, fiica Andreei Marin, a pășit pe platoul de filmare de la Pro TV. Apariția în emisiune a avut-o în urmă cu o zi. Iată mai jos, în articol, ce s-a întâmplat în emisiunea moderată de soțul Andrei Măruță.

În urmă cu o zi, Violeta și mama ei, Andreea Marin, au avut o apariție în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, la Pro TV. Prezentatorul TV a rămas uimit, în momentul în care a văzut-o pe fiica Andreei Marin și, de altfel, i-a adresat cuvinte de laudă.

„Bună, Violeta! Sărut mâna! Mă bucur să te văd! Sărut mâna, Andreea! Știi, când a intrat Violeta am simțit nevoia să mă îndrept și eu!”, a spus Cătălin Măruță, în emisiunea de la Pro TV. Atunci, Andreea Marin i-a mărturisit că fiica ei are mari emoții. De altfel, prezentatorul TV a replicat: „Nu că are emoții, ci că stă foarte dreaptă, că e foarte înaltă și că e foarte frumoasă”.

Deși a avut emoții, Violeta, fiica Andreei Marin, a pășit foarte încrezătoare pe platoul de filmare de la Pro TV și a vorbit despre proiectele personale. De altfel, Cătălin Măruță a continuat să o complimenteze pe tânără.

„Și tu ești o tipă care atunci când promiți ceva se și întâmplă acele lucruri. Mă bucur foarte mult să te văd aici, în platou, Violeta. Ai niște ochi superbi!”, a continuat Măruță.

Violeta, fiica Andreei Marin, are planuri mari de viitor

Fiica Andreei Marin, Violeta, în vârstă de 15 ani, a vorbit despre proiectele personale. Adolescenta participă activ în cadrul unui proiect destinat tinerilor de pretutindeni. De altfel, are planuri mari de viitor. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. își dorește să urmeze Dreptul, însă nu în țară, ci peste hotare. Este hotărâtă să își urmeze visul în Statele Unite ale Americii. Tot acolo, Violeta a mers recent, luând parte la o experiență inedită.

„Am fost o experiență extraordinară. Am întâlnit elevi din toată lumea. În total am stat 10 zile, dar au fost 7 în tot acest program. Abia aștept să mă întorc la școală. Vreau să dau la Drept în State. Acesta este visul meu. Împreună cu colegii mei, anul ăsta, organizez unul dintre cele mai mari evenimente din România. De la elevi pentru elevi. Recreăm comitetele din O.N.U. Invităm aproape 300 de delegați din toată lumea să vină să învețe despre diplomație, despre relațiile dintre țări, despre politică, despre drepturi. Este de pe 17 până pe 21 februarie”, a spus Violeta, în emisiunea lui Măruță.

Sursă foto: capturi video Pro TV