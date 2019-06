Revoltător. Cum a fost fotografiată o polițistă locală din Oradea la birou

Un orădean a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a dorit să ridice cartea de identitate. A întrebat de unde poate ridica respectivul document, numai că a fost pus imediat la punct de o polițistă locală. Orădeanu s-a așezat la coadă, numai că a avut timpul necesar pentru a o fotografia pe respectiva polițistă.

Aceasta stătea cu picioarele pe birou și… butona telefonul, iar la întrebarea orădeanului a răspuns sec: ”Uită-te pe listă!”, informează ebihoreanul.ro. Șeful SPCLEP Oradea, Nicoleta Cherei, a declarat că a aflat despre atitudinea poliţistei locale de pe internet.

“Am fost la o şedinţă în Primărie, iar când am revenit la birou m-a sunat cineva să îmi spună ce imagini circulă pe internet. Poliţista nu este angajata serviciului, aşa că atunci când am primit fotografia am transmis-o mai departe şefilor săi care îi evaluează activitatea”, a declarat şeful SPCLEP Oradea. “Conducerea Poliţiei Locale Oradea dezaprobă ferm orice conduită a poliţiştilor locali care poate să aducă atingere imaginii instituţiei”, a declarat directorul adjunct al Poliţiei Locale, Ioan Găluţ.

Potrivit acestuia, “imaginile apărute în mediul online şi conduita poliţistului local în cauză vor fi analizate în vederea antrenării răspunderii disciplinare dacă va fi cazul”.