„Revoluție” pe piața alimentară!? Ce au descoperit cercetătorii despre roșiile modificate genetic

Se anunță o „revoluție” pe piața alimentară mondială? Cercetătorii au făcut o descoperire care ar putea schimba, cu totul, problema insuficienței de vitamina D. Iar, acest lucru ar putea fi posibil cu ajutorul roșiilor modificate genetic.

Organismul are nevoie de minerale și vitamine pentru a putea funcționa în parametri normali. Există persoane care se confruntă cu o lipsă a micronutrienților esențiali din organism, fiind nevoite să le asimileze cu ajutorul unor pastile sau tratamente. Însă, cercetătorii din Marea Britanie au descoperit că vitamina D ar putea să fie regăsită în roșiile modificate genetic. Până acum, vitamina D putea fi luată din pește, produse lactate sau prin expunerea la soare, potrivit specialiștilor.

Ce au descoperit cercetătorii despre roșiile modificate genetic

Totuși, ne aflăm în plină expansiune tehnologică și, așa cum transmit și cercetătorii, există șansa ca vitamina D să poate fi „extrasă” din roșiile modificate genetic cu ajutorul tehnologiei CRISPR-Cas9 – cunoscută drept tehnologia de editare a genei.

Potrivit studiilor, problema insuficienței de vitamina D afectează, la nivel global, un miliard de oameni.

”Această descoperire incitantă nu numai că îmbunătăţeşte sănătatea umană, dar contribuie la beneficiile de mediu asociate cu o alimentaţie bazată mai mult pe plante, adesea legată de o provocare în asigurarea unor vitamine şi minerale cheie care se găsesc pe scară largă şi sunt biodisponibile în produsele de origine animală”, spune profesorul de ecologie Guy Poppy. Acesta lucrează la Universitatea din Southampton.

Pe lângă faptul că roșiile reprezintă o sursă de vitamina C, odată ce vor fi modificate genetic, vor putea deveni și o sursă importantă de vitamina D. Cathie Martin, profesor la Centrul John Innes din Norwhich, spune: ”Cred că având o sursă dietetică de vitamina D sub forma unei plante, înseamnă, de asemenea, că puteţi obţine beneficii suplimentare din consumul de roşii. Oricum, nu mâncăm suficiente fructe şi legume. O roşie este o sursă bună de vitamina C, de asemenea”.

Cultivarea plantelor de tomate în aer liber, sub razele naturale ale soarelui, pot transforma 7-DHC în vitamina D3, potrivit studiului realizat în Regatul Unit, arată CNN.

Sursă foto: Pixabay