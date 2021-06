Rita Ora, secretele siluetei perfecte. La ce alimente a renunțat cântăreața

Chiar dacă are grijă să respecte regimul dat de nutriționist, Rita Ora recunoaște că, din când în când, îi place să și trișeze. Nu se poate abține de la a mânca brânzeturi și a bea un vin bun, dar nu a făcut un obicei din asta.

„Dimineața, mănânc două ouă fierte, sparanghel și jumătate de cană de muesli cu lapte de migdale. La prânz, am de ales între pui sau pește cu garnitură de legume, iar la cină am pește cu legume și jumătate de cartof. Pe lângă toate acestea, am voie și gustări.

Dar nu mănânc pâine și zahăr. Nu mă înfometez, obișnuiam să fac asta, dar mi-am dat seama că nu mâncatul e problema, ci alegerea unor alimente care îți fac bine. Fiecare are un organism diferit’, a explicat Rita Ora.